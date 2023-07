Sommer satt! Fette Beats und Feste - am Wochenende war wieder viel geboten. Eine Auswahl der Veranstaltungen in der Region.

Wir haben eine Auswahl der die Veranstaltungs-Highlights der vergangenen Tage zusammengetragen.

Zum Auftakt legte der Rottweiler Ferienzauber in diesem Sommer gleich mit dem größten Kracher vor: Jan Delay & Disko No. 1 machen gleich mal „Klar“, dass es auch im Neckartal eine geile Meile geben kann.

Die Aktion „Rottweil hüpft“ des Stadtmarketings lockt am Samstag unzählige Besucher in der Innenstadt. Ein überdimensionales Neckarhüpfspiel versetzte Jung und Alt in Bewegung.

Beim Zimmerner Dorffest sorgten die Vereinsgemeinschaft und das neue Organisationsteam für ein abwechslungsreiches Wochenende.

Ein Tag der offenen Tür beim Luftsportverein Schwarzwald in Fluorn-Winzeln war geprägt vom Andenken an den tragisch verunglückten Flieger in dieser Woche.

Die „Party Nonschdopp“ am Samstag in Hochmössingen zum 100-jährigen Bestehen des Musikvereins verzückt das Publikum. Beim Verbandsmusikfest begeisterten indes 54 Musikkapellen in den verschiedensten Uniformen und Trachten die Menschen am Straßenrand.

Drei Tage lang Musik und Kegeln satt auf der Escheck: Nach der lauten „Forest-Beats versus DJ-Brass“-Partynacht für die Jugend am Freitagabend ging es am Samstag und Sonntag ruhiger weiter im Sommerfest-Fahrplan des Musikvereins Kurkapelle Schönwald.

Bürgermeister Michael Schmitt eröffnete mit einem Fassanstich das 37. Brigachtaler Dorffest. Der Termin ist im Festkalender der Region eine feste Größe.

Mit einem Tag der offenen Tür feierte das Museum für Moped- und Technikwelt in Blumberg-Zollhaus am Wochenende sein fünfjähriges Bestehen.

Die Eröffnung des Stadtstrands hat in Villingen-Schwenningen viele Besucher angelockt.

Die großen Gefühle hat Sänger Calum Scott am Freitagabend auf dem Balinger Marktplatz ausgepackt. Es war der Start der Open-Air-Konzerte. Am Samstag folgte der Auftritt von Scooter, den Abschluss bildete am Sonntagabend die Band Silbermond.

Die Melchinger Ruine wurde einmal mehr zu einem Konzertsaal. Der Chor „molto vocalis“ trat auf vor einer idyllischen Kulisse. Nur das Wetter machte nicht ganz mit.

Am Wochenende hat die Modellbahnschau in der Turn- und Festhalle Balingen-Frommern stattgefunden.

Zwei Tage lang haben die Vereine beim zwölfte „Schnoga-Fescht“ in Bitz Einblicke in das vielfältige Kultur- und Sportleben gegeben.

Mit seinem vierten „Ladenschlusskonzert“ hat das Städtische Orchester Albstadt die bevorstehende Urlaubssaison eingeläutet.

Das 14. Kirchspielfest in Bisingen war ein großartiger Erfolg. Alles war bestens organisiert und auch das Wetter spielte mit.

Von Freitag bis Sonntag haben die Mountainbiker ihre Deutschen Meister im Cross Country in Albstadt ermittelt.

Das Geheimnis ist endlich gelüftet: Mehrere Wochen lang lief das Auswahlverfahren zwischen den drei Bewerberinnen Sabine Berie, Jody Bredenhagen und Vanessa Frey. Beim Fest am Wochenende wurde nun die neue Heidelbeerprinzessin von Enzklösterle gekürt.

Drei Tage lang haben die Sportfreunde Dobel ihr großes Sportfest zum 75-jährigen Vereinsjubiläum gefeiert.

Seinen künstlerischen Höhepunkt erreichte der Musiksommer Altensteig während des Konzerts von dem mit dem „ECHO-Klassik“ preisgekrönten Ensemble Spark.

Beim Erlebnistag zum 100-jährigen Jubiläum des Familienunternehmens Häfele gab es in Nagold für jeden etwas zu entdecken.

Nach vier Jahren Abstinenz war das Keltenfest in Nagold so erfolgreich wie vielleicht noch nie.

Beim Brückesommer in Horb war fast die ganze Stadt auf den Beinen. Überall erklang Musik. Schon beim Soundcheck vor dem Gleis Süd fingen die Gäste an, zu tanzen.

Tausende Besucher haben am Wochenende den Weg zum „Hock im Städtle“ gefunden und die Geselligkeit in Mahlberg genossen.

Die Wolfacher Band Slackjoint hat am Freitag erstmals an den Schlossgraben eingeladen – und die Wolfacher kamen gerne, um das ungezwungene und lockere „After-Work“-Event zu genießen.

Das Saisonfinale des städtischen Kulturamts hat rund 700 Besucher zum Open-Air-Konzert in Lahrs grüne Oase gelockt. Sie schwelgten gut zwei Stunden in der Musik von Michael Jackson.