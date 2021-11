1 Die Corona-Lage an den Kliniken im Kreis Calw ist angespannt. Foto: PordeeStudio

Im Kreis Calw hat es wieder mehr als 200 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Die Inzidenz liegt laut Landesgesundheitsamt bei 545,8. Die Lage in den Kliniken im Kreis ist angespannt.















Kreis Calw - Im Landkreis Calw wurden am 22. November 219 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Zusätzlich wurden dem Gesundheitsamt 51 positive Antigen-Schnelltests gemeldet.

Wegen technischer Probleme konnte die Behörde am Montag keine nach einzelnen Gemeinden aufgeschlüsselten Daten übermitteln. Das Landesgesundheitsamt hat die Inzidenz für den Kreis Calw mit 545,1 angegeben.

Aktuell sind 21 Corona-Patienten in den Kliniken im Kreis Calw. Dort ist die Situation so angespannt, dass bereits ein Triage-Konzept vorbereitet wurde. Das Impfmobil des Landkreises wird am Dienstag, 23.November, von 10 bis 12 Uhr in Gechingen an der Gemeindehalle Station machen und von 16 bis 20 Uhr in Calw auf dem Rexer-Areal.