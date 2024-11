1 Adrian Müller (vorne) stand unter anderem beim Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart in der Startelf der TSG Balingen. Foto: Kara

Der 28-jährige Defensivspezialist wird nicht mehr für die Eyachstädter auflaufen.









Zahlreiche Verteidiger und Defensivspieler fehlten der TSG Balingen am Wochenende in Oberachern. Trotzdem fehlte der Name Adrian Müller im Aufgebot. Dies wird künftig ebenfalls der Fall sein, denn der Linksfuß hat den Verantwortlichen seinen Abschied mitgeteilt.