21 neue Infektionen mit dem Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis meldet das Gesundheitsamt am Dienstag. Informiert wurde über 9488 Personen, die bereits wieder gesund sind (+ 19 zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle seit Beginn der Pandemie liegt aktuell bei 9860 (+ 21), die Genesenen sowie 203 Todesfälle (keine Änderung) sind hierin enthalten. Derzeit sind somit 169 Personen (+ 2) mit Covid-19 infiziert, davon sind 132 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen.

Schwarzwald-Baar-Kreis - Die Neuinfektionen verteilen sich auf sieben Städte und Gemeinden des Landkreises: Bad Dürrheim (2), Blumberg (2), Donaueschingen (2), Furtwangen (3), Hüfingen (1), Niedereschach (1) sowie Villingen-Schwenningen (10).

Das Landesgesundheitsamt gibt die Sieben-Tage-Inzidenz mit 48,0 (Stand Montag, 16 Uhr) an. Am Vortag lag sie bei 44,2.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum werden 28 am Coronavirus erkrankte Personen behandelt. In intensivmedizischer Behandlung befinden sich laut DIVI-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts sieben Patienten, davon wird einer invasiv beatmet (Stand Dienstag, 11 Uhr).

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen hat dienstags und freitags von jeweils 13 bis 15 Uhr geöffnet. Weiterhin gilt, dass sich symptomatische Personen an ihren Hausarzt wenden sollten.

Die Hotline für Fragen zur Corona-Verordnung des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis ist unter der Telefonnummer 07721/9 13 76 70 geschaltet. Fragen können zudem über die E-Mail-Adresse ordnungsamt@Lrasbk.de gestellt werden.

Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus unter Telefon 07721/ 9 13 71 90, E-Mail gesundheitsamt@Lrasbk.de, erreichbar.

Die Hotlines sind montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr sowie freitags von 8 bis 11.30 Uhr geschaltet.

Termine für eine Corona-Schutzimpfung im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Schwenningen, Waldeckweg 25, sind grundsätzlich nur per Voranmeldung möglich. Termine können telefonisch unter 116 117 (ohne Vorwahl) oder online unter www.impfterminservice.de vereinbart werden. Das Landratsamt selbst kann direkt keine Termine vergeben.