2:1 nach Verlängerung Schwenninger Wild Wings bleiben ungeschlagen

"Wir hatten genügend Chancen für das 2:0. Aber ich bin sehr zufrieden mit den beiden Punkten", meinte Coach Niklas Sundblad nach den Zählern sieben und acht seiner Schützlinge. Ice Tigers-Trainer Frank Fischöder sagte nach dem ersten Punktgewinn seiner Truppe in dieser Saison: "Wir befinden uns auf dem richtigen Weg."

"Never change a winning team." So war der Plan von Sundblad. Doch es kam anders: Verteidiger Christopher Fischer fehlte aufgrund einer Unterkörperverletzung. Benedikt Brückner rückte so an die Seite von Johannes Huß. Zudem stand Talent Kai Zernikel (17) mit der Rückennummer 74 erstmals im Kader. Bei den Ice Tigers feierte Zugang Luke Adam sein Debüt, Patrick Reimer (Rückenprobleme) war noch nicht fit.