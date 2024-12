1 Ein Mann wurde in Freiburg vor einer Obdachlosenunterkunft festgenommen. (Symbolfoto( Foto: dpa/Marcus Brandt

Ein Mann soll versucht haben, sich Zugang zu einer Obdachlosenunterkunft in Freiburg zu verschaffen.









Über den Polizeinotruf wurden am Donnerstag, 5. Dezember, um 18.50 Uhr mehrere Personen gemeldet, die sich vor einer Obdachlosenunterkunft in der Haslacher Straße in Freiburg aufhalten. Eine der Personen soll sich laut Zeugenangaben aggressiv verhalten und versucht haben in die Unterkunft zu gelangen, heißt es in der Polizeimeldung.