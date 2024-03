21-Jähriger ist in Wien

Die Suche der Polizei wurde eingestellt. (Symbolfoto)

Der vermisste 21-Jährige aus Zimmern ist gefunden worden. Die österreichische Polizei entdeckte ihn unversehrt in Wien.









Der 21-Jährige hatte vergangenen Mittwoch seinen Wohnort in Zimmern ob Rottweil verlassen und hielt sich am selben Tag noch gegen 10.15 Uhr in Villingen-Schwenningen auf. Danach galt er als vermisst.