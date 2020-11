21-jährige Hirrlinger Fabian Ströbele steht im Finale der RTL-Show Ninja Warrior

Muskeln braucht Ströbele, weil er als Moto-Cross-Fahrer "sehr fit in den Unterarmen" sein muss. "Das hat sehr viel mit Griffkraft zu tun und man braucht eine gute Koordination." Weil er diese Voraussetzungen hat, meldete er sich im Januar für Ninja Warrior an. Dabei schickte er ein Bewerbungsvideo mit, für das er ein paar Moto-Cross-Szenen zusammengeschnitten hat. Er erhielt die Einladung zum Casting Ende Februar nach Stuttgart und musste dort einen Fitnesstest ablegen. Die Punktzahl war hierbei entscheidend. Er erreichte viele Punkte und wurde dann gleich vor Ort interviewt.

Diese Tatsache ließ darauf schließen, dass er es in die Sendung schaffen würde. Ein, zwei Monate später flatterte schließlich die Bestätigung für die Vorrunde ins Haus. In den MMC Studios Köln ging diese Mitte Juni über die Bühne. "Zunächst wurde im Hotel ein Corona-Test gemacht, um 22 Uhr erfuhr ich dann, dass er negativ war", so Ströbele. Im Studio angekommen, staunte er Bauklötze. "Mein erster Gedanke war, dass alles riesig und gigantisch ist", erinnert sich Ströbele. Die Teilnehmer wurden eingewiesen, es wurde Interviews geführt – in seinem Fall wurde jedoch zu einem anderen Zeitpunkt ein Einspieler zu seiner Moto-Cross-Leidenschaft gedreht – und der Parcours wurde besichtigt. Im Warteraum unterhielt er sich mit den anderen Teilnehmern, um die Zeit zu vertreiben. "Alle waren angespannt, aufgeregt und sehr fokussiert. Man hat über den Parcours geredet."