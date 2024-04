Das war beim ersten Frühlingsmarkt in Schuttern geboten

1 Staunen und erfreuen sich an der Handwerkskunst: Martin und Gabriele Kälble am Stand von Doris Adler (rechts) aus Meißenheim, die am Samstag ihre Dekoartikel verkaufte. Foto: Bohnert-Seidel

Von handgemachten Taschen bis zu verschiedenen Dekostücken: 21 Händler kamen am Samstag nach Schuttern, um dort ihre Produkte zu verkaufen – ganz zur Freude der zahlreichen Besucher. „Einfach nur toll“, wie Ortsvorsteher Hans-Jörg Haas erklärte.









Am Ende waren es 21 Stände, mit denen der erste Frühlingsmarkt in Schuttern überzeugte. Viele Menschen aus der Region haben sich auf den Weg gemacht – viele von ihnen auf Fahrrädern. Im Schlepptau jede Menge Kinder, schließlich wurden auch Nistkästen für die heimische Vogelwelt gebaut. Die erste Brut dürfte zwischenzeitlich schon in ihren Nestern schlummern, aber für die zweite Brut ist jetzt zusätzlich Platz.