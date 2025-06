21. boso-Cup des FC Killertal 04: Drei Tage voller Fußballfaszination

„„Aus Vereinssicht war dieser 21. boso-Cup einer der besten – von der Organisation, dem Ablauf, den Helferteams, den teilnehmenden Mannschaften. Ich persönlich bin stolz darauf, dass trotz hoher Temperaturen keine Notfälle oder schlimmere Verletzungen passiert sind. Wir haben unsere Gäste nach besten Kräften versorgt und bespaßt, etwa durch den Einsatz der Feuerwehr, die mit Wasserfontänen am Samstag und Sonntag für Abkühlung gesorgt haben“, freute sich Andreas Denkinger der Vorsitzende des FC Killertal 04.

Spannende AH-Turniere

Am ersten der drei Turniertage machten die AH-Turniere den Auftakt. Bei der Ü32 lieferten sich der SV Rangendingen und der VfB Bodelshausen ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das schließlich der VfB für sich entschied. Der 3. Platz ging an den FC Killertal. Bei der Ü50 war Vorjahressieger SSV Reutlingen wieder der Favorit Letztlich gewann jedoch die SGM Albstadt/Pfeffingen. Den 2. Platz holte sich der SV Heiligenzimmern vor den Achalmstädtern.

Talente messen sich am Samstag

Am Samstag standen dann die E- und D-Jugendturniere im Mittelpunkt. Bei der E-Jugend traten elf Mannschaften an. Platz eins holte sich der FV 08 Rottweil vor dem FC Sonnenbühl. Auf Platz drei kam die SGM Gruol/Eyachtal in die Wertung. Die Gastgeber vom FC Killertal hatten zwei Teams ins Rennen geschickt und landeten auf Platz sieben und acht.

Bei der D-Jugend traten zwölf Mannschaften an. Es siegte der Nachwuchs des FV Biberach vor den Talenten der SGM Stetten/Eyachtal. Platz drei ging an die SGM Geislingen/Erlaheim/Binsdorf. Die Gastgeber vom FC Killertal belegten hier Platz vier und Platz zehn. Die Elfmeterturniere rundeten den Samstag ab.

Fair Play am Sonntag

Der Sonntag gehörte dann den Bambini und der F-Jugend. Alle Spieler erhielten hier einen Pokal und es wurde, wie in den anderen Altersklassen, ein Elfmeterkönig ermittelt.

Nachdem am Mittag das Thermometer auf über 30 Grad geklettert war, hatte die Spielleitung die Spielzeit von zehn Minuten auf acht Minuten reduziert. Der Spaß am Fußball war groß. Die Feuerwehr war zudem – wie bereits am Samstag – mit einer abkühlenden Wasserfontäne angerückt.