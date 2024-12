Über das vergangene Wochenende war in der Region wieder einiges geboten. Eine Auswahl.

In der Region war am Wochenende wieder einiges los. Viele Konzerte zum Abschluss des Jahres wurden besucht, Feste und Jubiläen luden ein.

Was sonst noch geboten war? Wir haben einige Veranstaltungen zusammengetragen.

Drei Stunden zeigten die Musikerinnen und Musiker der Hauptkapelle beim Jahreskonzert in Unterkirnach musikalischen Hochgenuss.

Die Furtwangerin Daniela Maier genießt ihre zwei Skicross-Weltcup-Siege im italienischen Innichen. Was für sie besonders bemerkenswert am Wochenende war. Wie es für sie nach dem Weihnachtsfest daheim dann weitergeht.

Einen Abend voller mitreißender Blasmusik: Klangliche Höhepunkte ohne Unterbrechung prägten das dreistündige anspruchsvolle Weihnachtskonzert der Wolterdinger Musikkapelle.Drei Ensembles mit zusammen um die 120 Musikern präsentierten sich vor rund 350 Zuhörern in Topform.

„50 Jahre Volleyball am Neckar“, feierte mit „baggern“ und „pritschen“, die Volleyballabteilung der Turngemeinde Schwenningen (TGS) zum Abschluss ihres Jubiläumsjahres, am Samstagabend im Capitol.

Alljährlich ein bei Einwohnern beliebter Treffpunkt ist in der Adventszeit der Weihnachtszauber, den die Peterzeller Vereine mit diversen Ständen bereicherten.

Die Dorfweihnacht in Tuningen fand am Sonntag in einer perfekten Atmosphäre statt - sogar mit Schnee.

Der Musikverein Riedöschingen veranstaltete am Samstag sein schon traditionelles Weihnachtskonzert in der Kompromissbachhalle.

Kreis Rottweil

Am Freitagabend schien die näher rückende Stille Nacht noch weit entfernt.Denn in der Szene 64 drehten die Schramberger Lokalmatadoren Gams ’n’ Rosslers vor den Feiertagen nochmal auf.

Das Publikum in der voll besetzten Sulzer Stadthalle hat am Samstag ein außergewöhnliches Konzert gehört. Vocalmania aus Nordstetten ist völlig zu Recht mit Standing Ovations gefeiert worden. Der Erlös geht an die Tafeln im Landkreis Freudenstadt.

Auf Weihnachten einstimmen konnten sich die Besucher der Stall-Weihnacht, die der Gnadenhof Kameldocs Tierfarm in Hochdorf organisierte. Dank ging dabei auch an die Kinder, die bei der "Arche" mithelfen.

Der Weihnachtsmarkt in Enzklösterle bot in diesem Jahr mit 41 Ständen ein großes Angebot, das viele Gäste anlockte. Bei der Eröffnung hat Bürgermeisterin Sabine Zenker aber zunächst den Opfern des Anschlags in Magdeburg gedenkt.

Das Jahresschlusskonzert der städtischen Musikschule Altensteig war ein voller Erfolg. Junge Instrumentalisten präsentierten auf der Bühne des voll besetzten Bürgerhauses einen eineinhalbstündigen Querschnitt ihres Könnens.

Die Dorfweihnacht in Pfeffingen hat eine lange Tradition. Am Samstag fand bei idealem Wetter bereits die 23. Auflage statt, der Besuch war recht gut. Das Programm stimmte die Besucher auf die festlichen und feierlichen Tage ein.

Wärmende Feuerstellen, die beleuchtete Georgskirche und oben thronend die Burg Hohenzollern in rötlichem Gewand: Die Atmosphäre stimmte bei der Zimmerner Dorfweihnacht auf das bevorstehende Fest ein. Wir haben einige Eindrücke zusammengestellt.

Lichterglanz und Glühweinduft sorgten für eine heimelige Atmosphäre bei der Lautlinger Schlossweihnacht. Einige hundert Besucher ließen sich auf das Weihnachtsfest einstimmen. Die Gäste gedachten der Opfer des Anschlags auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt.

Mit einer Schweigeminute gedenken Sänger und Zuhörer vor dem Adventskonzert in Roßwangen der Opfer der Amokfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Mit dem besonderen Konzert wünschte der Xangverein Roßwangen „Friede im Herzen“. Die St.-Johannes-Kirche war dabei voll besetzt, es gab keine Sitzplätze mehr.

Das Christus-Zentrum in Klosterreichenbach hat ein Wochenende lang 50-jähriges Bestehen gefeiert.

Ein sehr schönes, anspruchsvolles Jahreskonzert bot die Musik- und Trachtenkapelle Fischerbach am Samstag.