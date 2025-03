Am Wochenende war in der Region wieder einiges los. Unsere Zusammenfassung bietet einen Überblick über die spannendsten Veranstaltungen.

In der Region war am Wochenende wieder einiges los. Von einer großen Vernissage, über Comedy bis hin zu verschiedenen Messen war für jeden Geschmack etwas dabei.

Was sonst noch geboten war? Wir haben einige Veranstaltungen zusammengetragen.

Zweimal im Jahr verwandelt sich das Bad Dürrheimer Haus des Bürgers in einen beliebten Treffpunkt für Liebhaber von Kunst und Handwerk. Auch diesmal war beim Kunsthandwerkermarkt viel geboten.

Der erste Jugendtreff im stillgelegten Aqualino in Unterkirnach kam gut an. Das soll kein einmaliges Angebot bleiben.

Rund 2000 Fans haben mit den Wild Wings den Saisonabschluss am Freitag in der Helios-Arena in Schwenningen gefeiert.

26 erste und fünf zweite Preisträger der Musikakademie Villingen-Schwenningen beim Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ zeigten ihr Können vor heimischem Publikum im großen Saal des Franziskaner Konzerthauses in Villingen-Schwenningen .

Mit einem Festbankett in der Aubachhalle feierte die Musikkapelle Mundelfingen ihr 175-jähriges Bestehen und zählt somit zu den ältesten Orchestern im Verbandsgebiet.

Die biblischen Psalmen üben große Faszination aus und haben viele Komponisten herausgefordert, sie zu vertonen. Der 13-köpfige Chor „Collegium Cantorum Rottweil“ mit acht Sängerinnen und fünf Sängern hat den Kompositionen ein ganzes Konzert gewidmet. Dieses fand im würdevollen Ambiente der Alten St. Laurentiuskirche Sulgen vor zahlreichen Zuhörern statt.

Ein Jazz-Konzert der besonderen Art erlebte das Publikum im Refektorium des Rottweiler „Kapuziner“. Sogar Geld für Zugaben schien nicht ausgeschlossen.

Der VfR Sulz feierte am Freitag sein 105. Jubiläum mit 350 Besuchern. Das war ein Anlass zum Rückblick in die bewegte Geschichte, Grußworte, Glückwünsche, Dankesworten an die vielen Ehrenamtlichen, die den Verein am Leben hielten und halten, sowie Ehrungen.

Petra Penz, Malerin aus Balingen, zeigt ihre abstrakte Kunst bis Samstag, 24. Mai, in der Rathausgalerie. Die Vernissage von „Zwischen Einander“ fand am Freitag statt. Oberbürgermeister Dirk Abel freute sich darüber, dass „das Rathausfoyer nun so farbenfroh leuchtet.“

Reife Herren ernten sturzbachartiger Beifall: „Herrn Stumpfes Zieh- und Zupf Kapelle“ begeisterte das Publikum in der Balinger Stadthalle. Und zum Schluss gibt’s Liebeslieder wie „I kaas nemme hera“.

Für ein volles Haus sorgte am Freitagabend Alex Köberlein mit seinen Rottweilern in der Winterlinger Festhalle.

Die 42. Radbörse der RSG Zollernalb ’82 in Albstadt war ein voller Erfolg. Mit annähernd 650 Exemplaren war das Angebot an Rädern diesmal deutlich, nämlich um gut und gern 40 Prozent größer als in den Vorjahren.

In Ratshausen fand am Wochenende die erste Hobbykünstlerausstellung statt, die viele Kunstinteressierten und Besuchern begeisterte. Die Kunstwerke reichten von handgefertigten Lampen aus Kalabassen und kunstvoller Drechselkunst über einzigartige Holzarbeiten bis hin zu faszinierenden Töpferwaren.

Unter dem Motto „Rottenburg blüht auf“ gab es am Samstag den ersten Rottenburger Frühlingsmarkt. Von der Bahnhofstraße bis zum Metzelplatz reihten sich in Rottenburg tolle Stände aneinander, die Gartenzubehör, Floristik und Stauden anboten.

155 Sportler wurden bei der Sportlerehrung der Stadt Freudenstadt im Kurhaus am Freitag für ihre Erfolge im Jahr 2024 geehrt. Auch die diesjährige Weltcup-Gesamtsiegerin Nathalie Armbruster war dabei.

Prächtige Unterhaltung bot der Sportverein Schopfloch am Samstagabend bei der Jahresfeier mit dem humorvollen Dreiakter „Der Herrscher von Schopfloch“.

Die Musikkapelle Altheim feierte 100-jähriges Bestehen im Rahmen eines Festaktes in der Turn- und Festhalle , die vollständig besetzt war. Bei einem Buffet gab es noch viel Gelegenheit miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Band „5er Blech“ unterhielt noch die Festversammlung.

Einen unterhaltsamen und kurzweiligen Abend erlebten die rund 200 Zuschauer in der Schwarzwaldhalle in Baiersbronn mit der Show „The World of Musicals“. Das Programm war so abwechslungsreich wie anspruchsvoll. Die Kombination aus bekannten Musical-Klassikern mit den neuesten Produktionen brachte eine gewisse Spannung in den Abend.

Ein Hauch von Rock ’n’ Roll, ein bisschen Klamauk und eine große Portion gute Laune – das war „Chessy’s Latenight“ im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld mit dem Chef der größten baden-württembergischen Sparkasse Pforzheim Calw als Talk-Gast.

Die „Enztal Ladies“ hatten am Sonntag zum dritten Mal in die Enztalhalle in Calmbach zum Tanz geladen. 15 Tanzgruppen aus der Region zeigten ihr Können. Bauchtanz, Folklore, Line Dance und andere Darbietungen verzauberten das begeisterte Publikum.

Das musikalische Märchen „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ sorgte bei seiner Premiere im Nagolder Kubusund für begeisterte Publikumsreaktionen. Der frenetische Beifall ebbte erst nach einer Zugabe des Orchesters ab.

Das Festbankett zum 800-jährigen Bestehen Dörlinbachs war ein voller Erfolg. Die gut 300 Gäste in der voll besetzten Festhalle in Dörlinbach wurden am Samstagabend gut unterhalten und hatten Gelegenheit, selbst in Erinnerungen zu schwelgen.

Dirigent Laurent Colombo trat am Samstag beim Frühlingskonzert in Lahr-Sulz in der Sulzberghalle mit der Narbe des berühmten Zauberlehrlings "Harry Potter" auf. Es wurde Filmmusik und mehr geboten.