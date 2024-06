In der Region war am Wochenende wieder einiges geboten. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Fußball stand definitiv im Vordergrund am Wochenende, aber auch sonst war einiges los: Freitag bis Sonntag waren wieder zahlreiche Events geboten.

Nachfolgend eine Auswahl an Veranstaltungen in der Region.

Kreis Tuttlingen

In Neuhausen ob Eck wurde am Wochenende beim Southside Festival eine fröhliche Matschparty gefeiert. Alle Infos, Fotos und Videos gibt's in unserem Special: schwabo.de/southside.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Das Wetter war nicht gerade optimal – dennoch kamen zahlreiche Gäste zum ersten Schönwälder Feierabendhock der Saison, den der Fußballclub ausrichtete.

Der Wettergott hatte auch kein Einsehen mit der Donaueschinger Museumsnacht: Die Veranstaltung war getrübt durch das Regenwetter. Die Besucher zog es daher in die Innenräume.

Bad Dürrheim konnte am vergangenen Wochenende wieder durch seinen Ruf als „Radler-Mekka“ glänzen. Denn für die Rad-DM, die gemeinsam mit Donaueschingen präsentiert wurde, reisten rund 1000 Radsportler in die Kurstadt an. Für diese galt es, schwierige Strecken zu bewältigen.

Durch den Schwarzwald ging am Samstag die vierte Oldtimer-Rallye Schwarzwald-Trophy der BW-Bank auf 198 Kilometer. Start war auf dem Schwenninger Marktplatz.

Ein Riesenerfolg war Freitagnachmittag der von der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar (GMS) organisierte Ginkgo-Spendenlauf in Niedereschach, der einer sportlichen Großveranstaltung glich.

Begeisternde Stimmung bei den Blumberger Bogenschützen: Die erste Veranstaltung ist für den Verein ein toller Erfolg.

Kreis Rottweil

Der Sommerhock des Musikvereins Lauffen am Samstag war trotz der unsicheren und nassen Witterung ein voller Erfolg.

Das Bischöfliches Konvikt hat sein 200-jähriges Bestehen mit einem Gottesdienst und einem Festakt im Rottweiler Münster gefeiert.

Köberlein und seine Rottweiler rocken auf Einladung des Oberndorfer Kulturamts die Halle in Beffendorf.

Zollernalbkreis

Rund 800 Besucher kamen am Freitagabend auf dem Balinger Markplatz zusammen, um eines der besten Unterhaltungsorchester Deutschlands zu hören – und zu sehen: die Big Band der Bundeswehr unter der Leitung von Oberstleutnant Timor Oliver Chadik.

Bei Sonnenschein, Sekt und Snacks, gesponsert von den Sportfreunden Sickingen, fand die Einweihung der neuen Wandertour statt.

Das Jubiläumskonzert der Musikkapelle Zimmern wurde im Hof der Burg Hohenzollern zu einem einmaligen Erlebnis.

Kreis Freudenstadt

Bairesbronn Open Air mit Reel

50 Jahre hoch dr‘ Bär, 50 Jahre Strohbär in Empfingen: Zu diesem Jubiläums-Event luden die Strohbären alle (Ex)-Bären, (Ex)-Treiber, Helfer und engen Fans zum Bärenfest in das Feuerwehrgerätehaus Empfingen ein.

20 Jahre Horb-Talheim: Am Wochenende fand das Jubiläumsfest zur Vereinigung der zwei ehemals selbstständigen Gemeinden Ober- und Untertalheim statt.

Kreis Calw

Der Mittsommer wurde in Nagold mit viel Atmosphäre gefeiert. Die Innenstadt lockte mit offenen Geschäften, Musik und Unterhaltung.

Ein Wochenende voller Abenteuer, Nervenkitzel und Gemeinschaft erlebten die Besucher beim „Kletterspaß beim Baumhaus Altensteig“ im Skulpturenpfad auf dem Altensteiger Schlossberg.

Auf dem Naturpark-Markt in Calw tummelten sich, auch aufgrund des guten Wetters, am Sonntag zahlreiche Besucher. 23 Beschicker zeigten wie vielfältig die Produkte aus der Region sind.

Ortenaukreis

Trotz Wolkenbrüchen, Dauerregen und ohne jeden Lichtblick: Die erste Lahrer Automobilschau auf dem Lahrer Rathausplatz am Samstag ist – so der Tenor der Aussteller – ein guter Anfang gewesen, auf dem für die Zukunft aufgebaut werden kann.

Beim Festabend anlässlich des 100-jährigen Bestehens ließen sich die Gäste des Reitervereins Ichenheim die gute Laune von den heftigen Regenschauern nicht verderben. Ein paar Vorführungen wurden zwar abgesagt – dafür gab es aber eine Überraschung.

Die Premiere des neuen RGG-Musical „Shrek“ hat das Publikum in Hausach am Freitagabend restlos begeistert. Am Ende hielt es keinen auf den Stühlen, minutenlanger und lautstarker Beifall war verdienter Lohn für alle Akteure.