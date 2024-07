Wer der neue Europameister wird, entscheidet sich im Finale am 14. Juli - der Austragungsort der nächsten Europameisterschaft steht bereits fest.

In diesem Jahr findet die EM in Deutschland statt. Die Bundesrepublik ist zum zweiten Mal Gastgeber der Europameisterschaft - und zum ersten Mal findet das Turnier im wiedervereinigten Deutschland statt.

Wo findet die EM 2028 statt?

Die Fußball-Europameisterschaft 2028 wird im Vereinigten Königreich und Irland ausgetragen. Die Türkei hatte sich als einziger weiterer Kandidat als Austragungsland beworben, zog ihre Bewerbung aber wieder zurück, wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) bereits im Oktober mitteilte.

Die EM-Organisatoren hatten im April letzen Jahres insgesamt zehn Stadien als Austragungsorte für die EM 2028 im Vereinigten Königreich und Irland benannt, darunter Dublin und Belfast auf der irischen Insel. Damit würden insgesamt fünf Verbände die EM ausrichten. England hat sechs Stadien zur Auswahl, zwei in London, eines in Birmingham, eines in Manchester, eines in Liverpool und eines in Newcastle. Glasgow, Cardiff, Belfast und Dublin werden ebenfalls Spiele austragen.

Wo fand die EM bislang statt?

1960: Frankreich (Sieger: Sowjetunion)

1964: Spanien (Sieger: Spanien)

1968: Italien (Sieger: Italien)

1972: Belgien (Sieger: BRD)

1976: Jugoslawien (Sieger: Tschechoslowakei)

1980: Italien (Sieger: BRD)

1984: Frankreich (Sieger: Frankreich)

1988: Bundesrepublik Deutschland (Sieger: Niederlande)

1992: Schweden (Sieger: Dänemark)

1996: England (Sieger: Deutschland)

2000: Belgien/Niederlande (Sieger: Frankreich()

2004: Portugal (Sieger: Griechenland)

2008: Österreich/Schweiz (Sieger: Spanien)

2012: Polen/Ukraine (Sieger: Spanien)

2016: Frankreich (Sieger: Portugal)

2021: europaweit (Sieger: Italien)

2024: Deutschland

Wo findet die EM 2032 statt?

Für die Ausrichtung der Europameisterschaft 2032 haben zwei Verbände - Italien und die Türkei - ihr Interesse bekundet. Ursprünglich hatten sich die beiden Verbände getrennt beworben. Im Juli 2023 beschlossen die Vertreter beider Verbände jedoch, sich gemeinsam um die Ausrichtung des Turniers zu bewerben. Die endgültige Wahl des Gastgebers der Euro 2032 fand am 10. Oktober 2023 in Nyon statt.

Das Uefa-Exekutivkomitee gab den Zuschlag an eine gemeinsame Kandidatur von Italien und der Türkei. Es wird die vierte Europameisterschaft in Italien sein (nach 1968, 1980 und 2020). Die Türkei wird zum ersten Mal Gastgeber des Turniers sein.

Italien steht als Gastgeberland auf der Kippe

Ob Italien die Spiele auch wirklich ausrichten wird, ist noch nicht bestätigt. Grund dafür der technische und bauliche Zustand der meisten Stadien – die dafür bekannt sind, extrem baufällig zu sein. „Wenn unsere Stadien nicht bis Oktober 2026 auf den neuesten Stand gebracht werden, riskieren wir, die uns zugewiesenen Spiele der EURO 2032 zu verlieren“, warnte der Chef der ersten italienischen Liga, wie das italienische Fußball-Portal footbal-italia.net berichtet. Noch rund zwei Jahre hat Italien Zeit, die Stadien auf den neuesten Stand zu bringen, im Oktober 2026 wird die Uefa die Stadien begutachten.