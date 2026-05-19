2027 soll’s losgehen: SV Dörlinbach blickt Neubau des Sportplatzes entgegen

Der Sportverein Dörlinbach steckt mitten in den Planungen für die neuen Anlage im Schluchwaldstadion. Auf der Hauptversammlung ging es auch um den Finanzierungsplan.

Der Sportverein Dörlinbach startet mit drei Vorsitzenden ins angelaufene Vereinsjahr. Katharina Himmelsbach, Heiko Wangler und Florian Riehle wurden bei Neuwahlen von den Mitgliedern einstimmig als geschäftsführende Vorsitzende in ihren Ämtern bestätigt. Pascal Ketterer, der nicht mehr kandidierte, wird als neu gewählter Beisitzer seinen bisherigen Aufgabenbereich fortführen. Insgesamt wurden 16 Beisitzer neu gewählt.

Heiko Wangler stellte auf der Hauptversammlung im Vereinsheim das Konzept und die Kostenverteilung für den neuen Sportplatz im Schluchwaldstadion vor (wir haben darüber mehrfach berichtet). Der Rasenplatz, der zuletzt 1983 notdürftig saniert wurde, soll 2027 von Grund auf neu gebaut werden.

2025 war durch die Mitwirkung am Dorfjubiläum geprägt

Dabei wolle man auch das starke Gefälle reduzieren und das rautenförmige Spielgelände rechtwinklig anlegen sowie die Außenanlage erneuern, wie vor Ort zu hören war. Die Gesamtkosten bezifferte Heiko Wangler mit 555.800 Euro. Nach Abzug der Förderung des Badischen Sportbunds von rund 125.000 Euro und Einsparungen durch Eigenleistung von 145.000 Euro verbleibe noch ein Restbetrag von rund 285.000 Euro.

Die Gemeinde bezuschusst das Vorhaben mit 71.000 Euro und die Sparkasse mit 30.000 Euro. Für den SVD verbleibe somit noch ein Eigenanteil von 184.000 Euro, den man durch Eigenkapital von 50.000 Euro, Spenden von rund 30.000 Euro und einem Darlehen von 100.000 Euro finanzieren wolle, erläuterte Wangler auf der Versammlung im Weiteren.

Der Rückblick von Schriftführerin Linda Himmelsbach zeichnete ein ereignisreiches Vereinsjahr auf, das durch vielfältiges Mitwirken bei der 800-Jahr-Feier des Ortsteils Dörlinbach geprägt war. Neben öffentlichen Veranstaltungen, wie unter anderem dem viertägige Sportfest mit Fußballturnieren und Gaudi-Wettkämpfen im Juli oder einem Weihnachtsmarkt beim Vereinsheim, gab es für die Mitglieder auch einen Vereinsausflug zum Cannstatter Wasen sowie eine Vereinswanderung, berichtete die Schriftführerin.

Florian Riehle zeigte sich in seinem Bericht zur Spielzeit 2024/25 zufrieden mit den sportlichen Ergebnissen bei der Jugend sowie bei der Damenmannschaft und der Herrenmannschaft, die mit der SG Schweighausen eine Spielgemeinschaft bilden. Bürgermeister Matthias Litterst bezeichnete den SVD als einen Verein, der sehr gut aufgestellt sei und außerdem im Dorf eine feste soziale Größe darstelle.

Sein alljährliches Sportfest will der Sportverein Dörlinbach, der aktuell mehr als 368 Mitglieder verfügt, vom 24. bis zum 27. Juli ausrichten.

Ehrungen auf der Hauptversammlung

Geehrt für 70 Jahre Mitgliedschaft wurden auf der Hauptversammlung Hermann Singler und Friedrich Koßmann, seit 60 Jahren mit dabei sind Wolfgang Griesbaum, Fritz Himmelsbach, Richard Ohnemus, Johannes Singler, Josef Göppert und Erhard Meßner. Für insgesamt 50 Jahre gewürdigt wurden auf der Versammlung Michael Himmelsbach und Jürgen Thoma, für 40 Jahre Rita Grimm. Seit 25 Jahren mit dabei sind derweil Alexander Erb, Christine Göppert, Silvia Göppert, Manuel Kopf und Tobias Müllerleile.