2027 soll’s losgehen: SV Dörlinbach blickt Neubau des Sportplatzes entgegen

Der Sportverein Dörlinbach steckt mitten in den Planungen für die neuen Anlage im Schluchwaldstadion. Auf der Hauptversammlung ging es auch um den Finanzierungsplan.
Der Sportverein Dörlinbach startet mit drei Vorsitzenden ins angelaufene Vereinsjahr. Katharina Himmelsbach, Heiko Wangler und Florian Riehle wurden bei Neuwahlen von den Mitgliedern einstimmig als geschäftsführende Vorsitzende in ihren Ämtern bestätigt. Pascal Ketterer, der nicht mehr kandidierte, wird als neu gewählter Beisitzer seinen bisherigen Aufgabenbereich fortführen. Insgesamt wurden 16 Beisitzer neu gewählt.