2027 geht es nach Brasilien: DFB-Frauen lösen WM-Ticket - Müller feiert Traumdebüt

Mit einem 2:0 gegen Norwegen sichern sich die deutschen Fußballerinnen das Ticket für die WM 2027 in Brasilien. Besonders eine Debütantin sorgt für Aufsehen im Kölner Stadion.
Köln - Eine Traumpremiere und ein Traumtor haben den deutschen Fußballerinnen den Weg zur WM 2027 nach Brasilien geebnet. Dank der Treffer von Debütantin Marie Müller (18. Minute) und Carlotta Wamser (27.) siegte das Team von Bundestrainer Christian Wück 2:0 (2:0) gegen Verfolger Norwegen und qualifizierte sich vorzeitig als Gruppensieger für die erste Frauen-Weltmeisterschaft in Südamerika. 33.425 Fans sahen in Köln einen über weite Strecken starken Auftritt der DFB-Auswahl.