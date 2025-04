2026 wollen sechs Vorstandsmitglieder aufhören: Kommende Neuwahlen bereiten der Musikkapelle Bauchschmerzen

Die Vorsitzenden Katharina Eckel und Jacqueline Hecklinger blickten bei der Hauptversammlung auf das vergangene Jahr zurück. Dabei wiesen sie auf wesentliche Veränderungen beim Maskenball hin. Durch die neue Live-Band „Bavaria Express“ sei man wieder zur gewohnten musikalischen Qualität zurückgekehrt, heißt es in einer Mitteilung der Kapelle. Neu und für die Sicherheit der Gäste mittlerweile unumgänglich sei im Jahr 2024 auch die Beauftragung einer Security-Firma während des Maskenballs gewesen.

Die beiden Vorsitzenden erinnerten an viele musikalische Auftritte der Kapelle. Höhepunkt sei das Jahreskonzert im Dezember gewesen, das gemeinsam mit dem Jugendorchester Rust-Kappel-Grafenhausen gestaltet wurde und die Halle füllte. Zudem gab es den zweiten „Tag der Musik für Jung und Alt“, an dem sich Interessierte an Instrumenten ausprobieren konnte. Zudem hat die Musikkapelle beim Dorfhock in Kappel zum ersten Mal mit einem Essensstand zusammen mit dem Narrenverein Rhinschnooge teilgenommen.

Musiker wollen die Kameradschaft stärken

In der Zukunft wollten die Vorsitzenden noch mehr kameradschaftliche Aktionen einbringen. Dabei hoffen sie auf Unterstützung der Musikerkollegen. Es müsse nicht immer ein lang organisierter Ausflug sein. Auch kleine Aktionen machten Spaß und förderten die Gemeinschaft.

Dann stimmten Eckel und Hecklinger ernstere Töne an mit Blick auf die Mitgliederversammlung 2026, wenn der Gesamtvorstand neu gewählt werde. Dies würde die Kapelle vor eine Herausforderung stellen, da sich nach dem heutigen Stand sechs Vorstandsmitglieder nicht mehr zur Wahl stellen würden. Hier sei jedes Vereinsmitglied gefordert, wie die Plätze des Gesamtvorstandes im nächsten Jahr besetzt werden könnten.

Kirchenkonzert am 4. Mai ist der nächste Termin für die Musiker

Als musikalischen Ausblicke in diesem Jahr wurden das Kirchenkonzert am 4. Mai, einige auswärtige Unterhaltungsauftritte, das Jahreskonzert und mehrere Musikerhochzeiten aufgezählt. Die beiden Vorsitzenden gaben an, das musikalische Niveau beibehalten und stets verbessern zu wollen. Dafür wüssten sie, dass das Orchester mit Angela Pace die perfekte Dirigentin habe.

In der Folge der Mitgliederversammlung berichtete der Rechner Marius Bührle über ein Plus in der Kasse. Die Jugendleiterin Julia Zeller hob die wichtige Bedeutung der Gewinnung von Zöglingen hervor. Die Kapelle habe mittlerweile 16 Kinder in der musikalischen Früherziehung, acht Blockflötenschüler sowie 24 junge Musiker in Ausbildung. Dabei trug das gemeinsame Jugendorchester Rust-Kappel-Grafenhausen zur Stärkung der Gemeinschaft der jungen Musiker bei, heißt es weiter.

Konrad Konzack wurdezum Ehrenmitglied ernannt

Zum Abschluss ehrten die beiden Vorsitzenden und Bürgermeister Philipp Klotz langjährige Musiker. So wurde Konrad Konzack zum Ehrenmitglied ernannt. Seit 1985 spielt er Tuba in der Kapelle. Schlagzeuger Marko Debacher erhielt für seine 40-jährige Mitgliedschaft die Goldene Ehrennadel vom Bund Deutscher Blasmusikverbände. Erwin Köbele (Waldhorn) und Katja Kern (Flügelhorn/Trompete) wurden für jeweils 25 Jahre Treue mit der Silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Für 25 Jahre Unterstützung wurden die fördernden Mitglieder Thea Kern, Ulrich und Conni Hilß, Annemarie und Rudi Konzack geehrt.