2026 könnte es losgehen: Schuttertäler Vereine streben die Sanierung ihrer Sportplätze an

Die SG Schweighausen und der SV Dörlinbach haben eine gemeinsame Konzeption für ihre in die Jahre gekommenen Spielstätten vorgestellt. Den Gemeinderat überzeugten die Ideen.
Die Sportplätze in Dörlinbach und Schweighausen sind in die Jahre gekommen, erklärte Bürgermeister Matthias Litterst am Donnerstag im Gemeinderat. Die beiden Vereine haben sich im zurückliegenden Jahr darüber ausgetauscht, wie es gelingen kann, die Anlagen in einer gemeinsamen Konzeption möglichst wirtschaftlich in Stand zu setzen. Das Ziel, so Litterst, sei es, eine ansprechende Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Die Gemeinde sei in die Gespräche eingebunden gewesen. Man sei sich einig, dass man zwei Plätze wolle, die von Vereinen, „kleinen und großen Bolzern“ sowie Schulen und Kindergartenkindern genutzt werden können.