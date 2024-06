1 Unterzeichneten im Landratsamt den Vertrag für die neue Kreisstraße in der südlichen Ortenau (von links): die Rathauschefs Markus Ibert (Lahr), Kai-Achim Klare (Rust), Matthias Gutbrod (Kippenheim), Landrat Frank Scherer sowie die Bürgermeister Bruno Metz (Ettenheim), Dietmar Benz (Mahlberg) und Pascal Weber (Ringsheim). Foto: Köhler

Der Start des 79-Millionen-Projekts in der südlichen Ortenau rückt immer näher: Die Rathauschefs der Kommunen und der Landrat haben den Vertrag für Bau und Planung der K 5344 unterzeichnet. Sie hoffen, 2028 das Eröffnungsband durchzuschneiden.









„Es ist ein Moment, der uns in Hochstimmung versetzt“, leitete Landrat Frank Scherer den, in den Augen der Beteiligten, „historischen Augenblick“ ein. Gut drei Jahre nach dem Grundsatzbeschluss im Kreistag haben Bürgermeister und Landrat den Vertrag zur sogenannten Planungs- und Baudurchführungsvereinbarung für die neue Kreisstraße, die K 5344 von Ringsheim nach Lahr, unterschrieben. Mit insgesamt zehn Prozent beteiligen sich die Kommunen am großen Verkehrsprojekt (siehe Info).