2025: „Das crazy“ zum Jugendwort des Jahres gewählt

Wer als Jugendlicher in Deutschland nichts mehr zu sagen hat, sagt „Das crazy“. Der Einfluss des Englischen und der Trend zur Verkürzung seien ungebrochen, hieß es zu der Wahl.
Das Jungendwort des Jahres 2025 lautet: „Das crazy“. Das teilte der Langenscheidt-Verlag am Samstag auf der Frankfurter Buchmesse mit. Als „Allzweckwaffe der Sprachlosigkeit“ und als Alternative zu einem „okay“ werde „Das crazy“ immer dann eingesetzt, wenn keine passendere Antwort einfällt, man nicht ausführlicher antworten oder einfach nur höflich bleiben wolle, hieß es dazu.