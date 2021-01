2021 fehlen 211.000 Euro Sommerbergbahn in Bad Wildbad plant Verlust

Er plant mit Erträgen in Höhe von insgesamt 1,324 Millionen Euro. Davon entfallen 815.000 Euro auf direkte Erträge wie Fahrkarten und ähnliches. Dazu kommt ein Beteiligungsergebnis in Höhe von 315.000 Euro sowie die Auflösung von Zuschüssen in Höhe von 164.000 Euro. Die Aufwendungen belaufen sich laut Plan auf 1,35 Millionen Euro. Davon entfallen 227.000 auf Materialkosten, 480.000 Euro auf das Personal, die Abschreibung beträgt 455.000 Euro, der sonstige betriebliche Aufwand 337.000 Euro. Dies führt zu einem negativen Ergebnis von 211.000 Euro.

Die Investitionen sind laut Buhl geringer als in der Vergangenheit, da viele Baumaßnahmen inzwischen abgeschlossen seien. Die Plansumme für 2021 betrage 340.000 Euro. Der größte Posten in Höhe von 195.000 Euro sei dabei ein Ersatzfahrwerk für die Sommerbergbahn.