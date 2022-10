2 Gespannt lauschen die Waldbesitzer den Ausführungen und Informationen der Referenten. Foto: Schuster

Sehr gut besucht war die Waldbesitzerversammlung für den Bereich Triberg, Schonach, Schönwald und St. Georgen, die vor kurzem im Brigachhaus stattfand. Eingeladen hatte das Kreisforstamt.















St. Georgen-Brigach - Zunächst sprach die neue Referatsleiterin für den ländlichen Raum im Landratsamt, Silke Lanninger, zu aktuellen forstpolitischen Themen. Die Waldbauern stünden in der Öffentlichkeit unter verstärktem Rechtfertigungsdruck. Sie kritisierte deutlich den Förster und Autor Peter Wohlleben, dessen teils umstrittene Thesen für einige Verunsicherung sorgten.

Dabei erfüllten gerade die Waldbauern vielfältige wichtige Aufgaben für die Gesellschaft, sei es beim Klima- und Naturschutz oder in den Bereichen Landschaftspflege und Naherholung. "Sie als Waldbesitzer machen nichts falsch, wenn Sie Holz aus dem Wald holen", so Lanninger. Grundsätzlich gelte für eine Nutzung des Natur- und Rohstoffes Holz: Eine stoffliche Verwendung, beispielsweise als Bauholz, gehe vor Verbrennung, etwa um Wärme zu erzeugen.

Der Klimawandel und seine Konsequenzen

Sven Jager vom Forstamt Donaueschingen, sprach den Klimawandel und seine Konsequenzen für den Wald und seine Bewirtschaftung an. An einem klimagerechteren Waldumbau führe kein Weg vorbei.

Sein Kollege Hubert Grieshaber, Ansprechpartner für den Bereich Privatwald, informierte die Anwesenden über forstliche Fördermaßnahmen, so etwa beim Schadholz, bei der Wiederaufforstung oder beim Waldnaturschutz. Eine neue Bundesförderung in Höhe von 900 Millionen Euro sei angekündigt worden. Es gehe hierbei um weitere Investitionen für mehr Klima- und Biodiversitätsschutz, so Grieshaber. Natürlich helfe das Forstamt bei einer Antragstellung für alle Förderungen, falls dies gewünscht werde. Er verwies auch auf die Internetseite des Forstamts bei Informationsbedarf.

Zeitplan für Waldkalkung vorgelegt

Zur anstehenden Waldkalkung legte er einen Zeitplan vor. Demnach erfolgt 2025 die Kalkung in den Bereichen Triberg, Schonach und Schönwald, ein Jahr später dann in St. Georgen und Königsfeld. Michael Mayer von der Holzverkaufsstelle des Landratsamtes, berichtete über die aktuelle Holzmarktsituation. "2021 war für uns ein gutes Jahr." Die Witterung habe mitgespielt, es sei weniger Sturmholz angefallen. Die Nachfrage sei beständig und gut gewesen, und die Preise hätten sich im Vergleich zu den Jahren davor nach oben bewegt. Sie lägen etwa für Stammholz derzeit bei etwas mehr als 100 Euro. Allerdings gebe es ein starkes Preisgefälle zu anderen Regionen in Deutschland, aber auch zu manchen europäischen Ländern.

Mayer sagte, der Rohstoff Holz sei 2022 auf einem gutem Weg, endlich den Preis zu erlösen, den er verdiene. Es gebe aber einige Unsicherheitsfaktoren, beispielsweise der Krieg in der Ukraine, eine derzeit schwierige Situation auf einigen Hauptexportmärkten, die steigende Preisentwicklung bei Energie, die Coronapandemie sowie die Unwägbarkeit einer weiter hohen Inflation.