20.000 Euro Schaden: Zwei Verletze nach frontalem Zusammenstoß in Ettenheim

1 Die Polizei wurde am Freitag zu einem Unfall in Ettenheim gerufen. (Symbolfoto) Foto: Murat Zwischen Wallburg und Münchweier kam es zu einem Unfall, bei dem sich zwei Beteiligte leicht verletzten.







Link kopiert



Nach einem Zusammenstoß am Freitagmittag auf der Kreisstraße zwischen Wallburg und Münchweier waren Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Fahrer eines Pickups gegen 13.40 Uhr in einer Rechtskurve zu weit auf die Gegenfahrbahn gekommen und hierbei frontal mit einem entgegennahenden VW zusammengeprallt sein, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.