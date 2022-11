1 Beide Beteiligten mussten in eine Klinik gebracht werden. (Symbolbild) Foto: Pixabay

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend auf der B 463 zwischen Owingen und Bisingen sind zwei Menschen verletzt worden. Außerdem sind 20.000 Euro Sachschaden entstanden.















Bisingen - Ein 19-Jähriger fuhr gegen 16.15 Uhr mit seinem Lastwagen Scania auf der B 463 in Richtung B 27 und wollte auf diese auffahren. Beim Linksabbiegen übersah er jedoch den Chevrolet einer entgegenkommenden 57-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Der Chevrolet war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 20.000 Euro.

Die Feuerwehr war aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe mit zwei Fahrzeugen und zehn Rettungskräften vor Ort. Während der Dauer der Unfallaufnahme kam es auf beiden Bundesstraßen zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.