Unfall an Stopp-Stelle in Hechingen

1 Zu einem Unfall ist es am Donnerstag in Hechingen gekommen. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Am Donnerstagnachmittag ist es in Hechingen zu einem Unfall, dei dem ein 44-Jähriger leicht verletzt wurde, gekommen. Dabei ist ein Sachschaden von 20.000 Euro entstanden.









Link kopiert



Am Donnerstagnachmittag kam es in der Stillfriedstraße in Hechingen zu einem Unfall, dei dem ein 44-Jähriger leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von 20.000 Euro entstand.