1 Am Montag kam es auf der B 463 bei Balingen zu einem Unfall. (Symbolfoto) Foto: pattilabelle - stock.adobe.com

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B 463 nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden.









Eine 62-jährige Ford-Fahrerin war am Montag gegen 15.25 Uhr auf der Bundesstraße von Balingen herkommend in Richtung Albstadt unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die L 446 in Richtung Dürrwangen kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden, in Richtung Balingen fahrenden Opel eines 28 Jahre alten Mannes.