Ein 85-jähriger Mann hat am Dienstagnachmittag nach einem Unfall in Albstadt-Truchtelfingen seinen Führerschein abgeben müssen.

Der 85-Jährige fuhr laut Polizei kurz nach 17 Uhr mit seinem Auto die Konrad-Adenauer-Straße in Truchtelfingen ortsauswärts. Aufgrund eines körperlichen Mangels überfuhr der Senior eine Verkehrsinsel sowie ein Verkehrszeichen. Im Anschluss prallte sein Wagen gegen einen Baum.

Der Fahrer zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu, deren Ausmaß bisher noch nicht bekannt ist. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Das Fahrzeug, an dem ein Schaden in Höhe in rund 20.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden.

Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.