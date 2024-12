39-jähriger Autofahrer von Fahrbahn in Rangendingen abgekommen

1 Ein Autofahrer ist in Rangendingen von der Fahrbahn abgekommen (Symbolfoto) Foto: © Sved Oliver – stock.adobe.com

Auf circa 20.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in Rangendingen entstanden ist.









Kurz vor 19 Uhr war ein 39-Jähriger mit einem Renault-Lkw in der Haigerlocher Straße in Rangendingen unterwegs. Zwischen zwei Rechtskurven kam er mit seinem Fahrzeug aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, querte den Gehweg und stieß in der Folge mit einem geparkten Mercedes zusammen.