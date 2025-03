1 Glücklicherweise hatte der Unfall nur einen Sachschaden zur Folge. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Ein 25-Jähriger hat am Sonntag bei Oberndorf einen Unfall verursacht, weil er am Steuer eingeschlafen war.









Ein Moment der Unachtsamkeit hatte am Sonntag auf der K 5520 bei Oberndorf teure Folgen. Ein 25-jähriger Audi-Fahrer, unterwegs in Richtung Aistaig, schlief am Steuer ein und prallte gegen einen geparkten Fiat-Kleintransporter.