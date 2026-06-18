20.000 Euro mehr: Breiterer Gehweg über Kruttenaubrücke in Schuttern wird deutlich teurer

Die Arbeiten an der Kruttenaubrücke haben im Schutterner Rat seit 2023 oberste Priorität. Jetzt müssen aufgrund der gestiegenen Kosten Abstriche gemacht werden.
Rollstuhlfahrer oder Eltern mit Kinderwagen müssen bei der Kruttenaubrücke auf der Straße gehen. 70.000 Euro waren für eine Verbreitung des Gehwegs dort im Haushalt vorgesehen. „Jetzt laufen die Kosten etwas aus dem Ruder“, erklärte Ortsvorsteher Jürgen Silberer in der Sitzung des Ortschaftsrats. Der Rat gibt sich aus Rücksicht auf die Kosten mit einer einseitigen Verbreiterung auf der Ostseite zufrieden. Diese wird jedoch umfangreicher als gedacht und soll 90.000 Euro kosten, weshalb der Rat für die Mehrausgaben von 20.000 Euro die Zustimmung des Gemeinderats benötigt. Eine Gehwegverbreiterung für beide Seiten würde insgesamt mit 135.000 Euro zu Buche schlagen. Die Notwendigkeit zur Verbreiterung der Westseite wird nicht mehr gesehen.