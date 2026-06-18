20.000 Euro mehr: Breiterer Gehweg über Kruttenaubrücke in Schuttern wird deutlich teurer

Die Arbeiten an der Kruttenaubrücke haben im Schutterner Rat seit 2023 oberste Priorität. Jetzt müssen aufgrund der gestiegenen Kosten Abstriche gemacht werden.

Rollstuhlfahrer oder Eltern mit Kinderwagen müssen bei der Kruttenaubrücke auf der Straße gehen. 70.000 Euro waren für eine Verbreitung des Gehwegs dort im Haushalt vorgesehen. „Jetzt laufen die Kosten etwas aus dem Ruder“, erklärte Ortsvorsteher Jürgen Silberer in der Sitzung des Ortschaftsrats. Der Rat gibt sich aus Rücksicht auf die Kosten mit einer einseitigen Verbreiterung auf der Ostseite zufrieden. Diese wird jedoch umfangreicher als gedacht und soll 90.000 Euro kosten, weshalb der Rat für die Mehrausgaben von 20.000 Euro die Zustimmung des Gemeinderats benötigt. Eine Gehwegverbreiterung für beide Seiten würde insgesamt mit 135.000 Euro zu Buche schlagen. Die Notwendigkeit zur Verbreiterung der Westseite wird nicht mehr gesehen.

Eigentlich wünschte sich der Ortschaftsrat eine Verbreiterung, die lediglich eine Versetzung des Geländers nach sich gezogen hätte. Dies sei jedoch nicht möglich, weshalb jetzt eine umfassendere Variante gewählt werden muss. In Erstaunen versetzte die Ratsmitglieder die hohen Honorarkosten von mehr als 28.000 Euro.

Ortschaftsrat wünscht sich weitere Überprüfung der Kosten

„Wenn ich die Honorarkosten sehe, platzt mir der Kragen“, erklärte Marco Lippmann (CDU) und betonte: „Jeder Handwerker und Metallbauer bekommt das hin. Warum stellen wir nicht, wie in Lahr in der Flugplatzstraße, Fahrbahnverengungen auf? Dass sich jetzt eine Riesenbaumaßnahme entwickelt, damit drei Kinderwägen durchlaufen können, verstehe ich nicht.“ Er wünschte sich zusätzlich eine Überprüfung von Kosten für eine Fahrbahnverengung. Mit der Kostenentwicklung sind auch die anderen Ratsmitglieder nicht zufrieden. Simon Spinner (FW) hofft, dass es an der Brücke nicht zu Grundstückskäufen kommen muss.

Schutterner hoffen auf Zustimmung des Gemeinderats

Ortsvorsteher Silberer wünscht sich eine gute Komplettlösung und erfährt dabei auch Schützenhilfe von Guido Leberl (CDU), der betonte: „Ich möchte nicht wieder die Plastikdinger aufstellen. Es gilt umzusetzen, was und wie es der Rat immer wollte.“

Zu hoffen, bleibe auf die Zustimmung des Gemeinderats für die erforderlichen 20.000 Euro. Bürgermeister Erik Weide, der an der Sitzung teilgenommen hat, sagte: „Ich könnte auch mit der Verschmälerung der Fahrbahn leben. Eine Fahrbahnverengung würde reichen.“ Hinsichtlich der Honorare betonte Weide: „Planer kosten ihr Geld.“ Es sei nicht damit getan einen Klempner zu holen, der etwas dran schweiße. Außerdem halte sich die Gefahr auf der Brücke in Grenzen. Für Lippmann stimmte die Verhältnismäßigkeit nicht mehr. Einst sollte dort für 70.000 Euro eine Verbreiterung für beide Seiten möglich sein und jetzt werden 90.000 Euro für eine Seite fällig. Die Ausführung an beiden Seiten würde in der Summe 135.000 Euro kosten.

Brücke im Sommer stark befahren

„In den Wintermonaten mag die Brücke nicht stark befahren sein, weil der Verkehrsfluss wesentlich geringer ist. In den Sommermonaten ist in der Kruttenau ein Kommen und Gehen über den Verkehr, der zum Baggersee eilt“, hielt Martin Buttenmüller (BfS) fest. Wohnwagen und Camper nehmen teilweise die gesamte Breite in Anspruch. Außerdem wohnten mittlerweile viele Menschen im Neubaugebiet Alter Sportplatz, was im Jahr 2023 auch die Notwendigkeit einer Gehwegverbreiterung aufkommen ließ. Zur Realisierung ist es jedoch bislang nicht gekommen. Nur die Kosten laufen etwas aus dem Ruder. Ortsvorsteher Silberer hofft noch in diesem Jahr auf eine Realisierung.

So geht’s weiter

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats ist am Montag, 29. Juni. Dann müsste die Genehmigung der 20.000 Euro auf der Agenda des Friesenheimer Gremiums stehen. Der Ortschaftsrat hofft auf Zustimmung. Die nächste Sitzung des Ortschaftsrats ist am 14. Juli.