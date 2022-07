Hechingens reiche Geschichte – beim Irma-West-Kinder- und Heimatfest wurde sie durch einen farbenprächtigen Umzug vermittelt. Im Zeitraffer ging es durch die verschiedenen Epochen.















Link kopiert

Hechingen - Das Rad der Zeit lässt sich nicht zurückdrehen? Weit gefehlt. In der Zollernstadt zieht sie alljährlich wie ein Film vorbei. Vorausgesetzt, Corona zwingt nicht zum Drücken der Pausen-Taste. Nachdem dies in den letzten beiden Jahren der Fall war, durfte die Reise in die Vergangenheit am Sonntag ihre Fortsetzung finden. Mit rund 2000 wunderbaren Akteuren in 44 Gruppen, einer sonnenverwöhnten Kulisse und zahlreichen Zuschauern. In diesem Sinne: Film ab! Und weit, weit zurück in die Zeit der Antike.

"Pomp-Pomp, Pomp-Pomp, Pomp-Pomp. Fürwahr die Braut jetzt kommt"

Da erwachte die Welt der alten Römer zum Leben, die traditionell von der Gruppe aus dem Stadtteil Stein verkörpert werden, während die Sickinger, auf deren Gemarkung einst eine Lanzenspitze aus dem 7. Jahrhundert gefunden wurde, die Alemannen wieder auferstehen ließen. Den Sprung ins Mittelalter vollzogen Gymnasium und Weiherschule.

"Pomp-Pomp, Pomp-Pomp, Pomp-Pomp. Fürwahr die Braut jetzt kommt." Man schreibt das Jahr 1598 – das Jahr, in der die Hohenzollerische Hochzeit über die Bühne ging, die vor den Augen der applaudierenden Zaungäste prunkvoll in Szene gesetzt wurde. Rund 240 Jahre später grüßen Fürst Friedrich Wilhelm Constantin und Fürstin Eugenie von Hohenzollern-Hechingen, die beim Umzug von zahlreichen Hofdamen begleitet wurden. Doch nicht nur das herrschaftliche, sondern auch das ländliche Leben wurde auf vielfältige Weise thematisiert.

Fürsten, Landsknechte und Auswanderer

In ihren historischen Kostümen boten die Akteure, unter ihnen zahlreiche Kinder und Jugendliche von Hechinger Schulen und Kindergärten, fürwahr einen prächtigen Anblick. Und was gab es sonst noch zu sehen auf der Umzugsstrecke zwischen Bahnhofstraße und Weiher? Da waren etwa Fürsten und Landsknechte, Auswanderer, die sich aufmachten, neue Welten zu entdecken, Handwerkszünfte, die an bedeutende Traditionen erinnerten oder die Chorherren von St. Jakobus. Und nicht zu vergessen natürlich Musiker. Vom Spielmanns-, Musik- und Grenadierzug der Historischen Bürgergarde über den Jugendfanfarenzug und mehrere Musikvereine bis hin zu den Zäpfleschnäppern gaben viele Gruppen dem Festumzug einen klangvollen Rahmen.

Gastgruppen sind ebenfalls dabei

Unterstützt wurden die örtlichen Akteure von verschiedenen Gastgruppen. In diesem Jahr reihten sich neben den Rutentrommlern aus Ravensburg die Dudelsackgruppe der Danube Valley Pipe Band sowie die Rokoko-Tanzgruppe "Le Bouquet Coloré" in die farbenfrohe Szenerie ein.