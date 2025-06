Auch in diesem Jahr verwandelte die Ettenheimer Traditionsveranstaltung den Ettenbach in eine Rennstrecke für kleine Plastiktierchen.

Für viele Kinder ist es ein jährliches Ereignis, dem sie schon wochenlang zuvor gespannt entgegenfiebern: Das sommerliche Ettenheimer Entenrennen, bei dem sie ihre nummerierten Badewannen-Plastiktierchen auf die Wasserpiste des Ettenbach-Gewerbekanals schicken können.

Bis zum letztmöglichen Augenblick konnten am Mittwoch noch kleine gelbe Rennenten am Marienplatz für je zwei Euro gekauft werden, um dann dort in einer großen Radlader-Schaufel zu landen. Darin hatten sich seit Anfang Juni in Ettenheimer Geschäften und dem Bürgerbüro insgesamt nahezu 2000 verkaufte Entchen zusammengefunden.

Um 17.32 Uhr wurde die Baggerschaufel gekippt

Heuer verzögerte sich deren Start an der Espen-Brücke nicht, denn der Ettenbach-Kanalpegel war dieses Mal rechtzeitig herunter gestaut worden, um die Enten nicht gleich an einem schikanösen zu unterquerenden niedrigen Fußgängerbrückchen per Stau scheitern zu lassen.

Nahezu perfekt pünktlich um 17.32 Uhr schüttete der Baggerführer seine Schaufellast von einer Brücke aus in den darunter dümpelnden Ettenbach-Kanal, wo sich die putzigen Plastiktierchen sogleich breit verteilten, teils dabei auch kostbare Zeit beim zeitweiligen Hängenbleiben im Uferbereich verloren. Jedenfalls ging es beim Rennen ohne jede technische Einflußmöglichkeiten bis auf verbale Anfeuerungsrufe völlig gerecht zu, und viele Kinder – allerdings erkennbar weniger als noch Jahre zuvor – verfolgten samt Eltern das Geschehen. Viele rannten den Enten gar gleich voraus zum üblichen Zielpunkt hinter der Stadtmühle, wo ein hölzerner Einlauf-Sammeltrichter erlaubte, die Entenankünfte zur Auswertung genauestens einzeln festzustellen.

Die anschließende Afterwork-Party war gegen Abend gut besucht. Foto: Decoux

Immerhin nahezu 40 Minuten hatten die Platikentchen für die Passage der knapp einen Kilometer langen Kanalstrecke gebraucht. Übrigens: Schon seit 2002 ist der Gewerbeverein „Unternehmen Ettenheim“ für das beliebte jährliche Rennspektakel zuständig – mit nur einer erzwungenen Corona-Ausnahme. Er sorgte jetzt abermals nach akribischer Listen-Auswertung sogleich für die Verteilung von 69 ausgelobten Siegerpreisen (siehe Info).

Ein gewohntes Extraspektakel: Die eingefangenen Entchen, die das Ziel erreichten, wurden anschließend auch gleich wieder per Handwürfen ins Kinderpublikum verteilt. Dabei heimsten manche besonders Findige gleich händeweise sogar mehrere der Badeenten ein.

Fehlender Schatten sorgte anfangs für leere Sitzbänke

Die anschließend ausgerufene „Afterwork-Party“ in der Austraße wurde gewohnt von zuvor ausgelosten Vereinen bestritten, darunter der LV Ettenheim, Schwimmbad-Förderverein, TG Altdorf, Kolpingfamilie, DJK, Heimschule Handball und Ettenheimer Schachclub. Darum herrschte kein Mangel an Mineralwasser, Bier, Wein und Cocktails samt Softdrinks, und angesichts von angebotenen Bratwürsten, Cheeseburgern, Gyros oder Grillsteaks kamen auch keine Hungergefühle auf.

Beim „Amadeo“ am improvisierten Festplatz liefen indes die Eismaschinen nahezu heiß. Dazu spielte die Ettenheimer Coverband „Rocket Science“ musikalisch auf – immerhin unter einem schattenspendenden Bühnendach untergebracht. Die hunderten Bierbankplätze in der gesperrten Austraße blieben dagegen anfänglich angesichts brennender Sonne mit mehr als 30 Grad und fehlenden Schattenplätzen anfangs überschaubar besetzt. Erst gegen Abend ließ es sich dort ohne Sonnenbrandgefahr sitzen – und das wurde auch noch weidlich ausgenutzt.

Info – Die Preise

Als Hauptgewinne gab es für die Sieger eine Übernachtung für vier Personen in einem Europa-Park-Hotel inklusive Eintritt, ein hochwertiges Fahrrad und eine Familien-Jahreskarte für das Ettenheimer Freibad. Darüber hinaus wurden zahlreiche Gutscheine und Sachpreise lokaler Betriebe im Gesamtwert von mehr als 2000 Euro unter Kinder oder ihre Eltern gebracht.