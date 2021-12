Gegen Corona - nochmals Gelegenheit am Sonntag in Aichhalden

1 Auch am heutigen Sonntag wird in der Josef-Merz-Halle in Aichhalden nochmals geimpft. Dabei werden Biontech und auf Wunsch Moderna angeboten. Foto: Lehrer/Facebook

Den mittlerweile fünften Impftermin gibt es in Aichhalden in der Vor- und Weihnachtszeit am heutigen Sonntag, 26. Dezember, in der Josef-Merz-Halle. Geimpft wird von 11 bis 15 Uhr.















Link kopiert

Aichhalden - Nach zwei Terminen, die Gemeinderat Marcus Storz mit einem befreundeten Arzt organisiert hatte, einem weiteren der Gemeinde am 19. Dezember und zwei Impfterminen an den Weihnachtstagen in der Merz-Halle, hofft Aichhaldens Bürgermeister Michael Lehrer darauf, dass am heutigen Sonntag noch so viele Impfwillige kommen, dass in Aichhalden insgesamt 2000 Impfungen verabreicht werden.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Auch Erstimpfungen

Beim ersten Weihnachtsimpftermin am Samstag haben laut Angaben des Bürgermeisters insgesamt 330 Personen eine Impfung erhalten. Darunter seien auch wieder einige Erstimpfungen gewesen. „Respekt für diese Entscheidung“, schreibt Lehrer dazu. Für die Impfung am heutigen Sonntag stünden „noch jede Menge Biontechimpfstoff zur Verfügung.“ Auf Wunsch gebe es auch Moderna, informiert er. Schade fände er es, wenn wieder etwas zurückgegeben werden müsse. „Schaffen wir die 2000 Impfdosen in unseren fünf Terminen? Ich bin gespannt“, schreibt der Bürgermeister in einem Facebookpost.

Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, mitzubringen sind medizinische Maske, Impfausweis, Krankenversichertenkarte und der Personalausweis. Booster-Impfungen sind ab drei Monaten nach der Zweitimpfung möglich. Die Adresse lautet: Josef-Merz-Halle, Aichhalden, Reißerweg 12.