1 Die Inzidenz bleibt hoch. Foto: Adobe.stock.com

200 neue Infektionen mit dem Coronavirus vermeldet der Kreis Calw. Die Lage bleibt also angespannt.















Kreis Calw - Aktuell befinden sich in den Kliniken im Landkreis Calw 32 Personen, die positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurden, in stationärer Behandlung. Das gab das Landratsamt am Mittwoch bekannt. Im Landkreis Calw wurden zudem am Mittwoch 200 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Zusätzlich wurden dem Gesundheitsamt 20 positive Antigen-Schnelltests gemeldet. Diese sind jedoch nicht für die Berechnung der 7-Tage-Inzidenz relevant.

Die Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut im Kreis bei 564,5. Die aktuellere Zahl vom Landesgesundheitsamt von Mittwochabend: 565,1.

Nagold führt die Liste mit 49 Neuinfektionen an, gefolgt von Wildberg (27), Calw (22), Ebhausen (18) und Haiterbach (16).

Drei Impfstandorte des Kreises

Um Bürgern das bestmögliche Impfangebot unterbreiten zu können, hat der Landkreis Calw ein neues Impfkonzept erarbeitet. In diesem Rahmen wird an drei festen Standorten geimpft: in Calw (Rexer-Areal, Robert-Bosch-Straße 15, dienstags, donnerstags und sonntags), in Nagold (ehemaliges Autohaus Bühler, Robert-Bosch-Straße 10, mittwochs und freitags) sowie in Bad Wildbad (Trinkhalle, Kernerstraße 62, samstags). Um lange Warteschlangen zu vermeiden, wurde vom Landkreis Calw für die drei Standorte ein Buchungssystem eingerichtet. Unter www.kreis-calw.de/impfung können Impftermine für alle drei Standorte gebucht werden. Eine Impfung ist nur noch nach vorheriger Terminbuchung möglich. Personen ohne Termin können nicht geimpft werden.