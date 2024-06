Die Musiker der Musikkapelle Grafenhausen haben sich auf das Fest zum 200-jährigen Bestehen gut vorbereitet. Die Vertreterinnen der Kapelle Luisa Sohm und Janine Erny präsentierten in einer Pressemitteilung die Pläne.

Obwohl die beiden Musikerinnen in ihren jungen Jahren noch kaum Gelegenheiten hatten, die Geschichte der Musikkapelle mit zu erleben, sind sie mächtig stolz auf das, was ihre Vorgänger in den letzten 200 Jahren geleistet haben, erklärt die Musikkapelle in einer Pressemitteilung. „Trotz vielen schwierigen Jahren in Zeiten von Krieg und Not habe immer der Wunsch nach Musik und kulturellen Gepflogenheiten in unserem kleinen Ort bestanden“, so die Schriftführerin Erny. Die Musiker vor ihrer Zeit wären mit dem Stand der Musikkapelle im Jahr 2024 sicherlich sehr zufrieden, vermutet sie: „In vielen Arbeitsgruppen haben wir alles bis ins Detail vorbereitet und auch Filme zur Bewerbung des Jubiläumsfestes gedreht. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht.“

Sohm gab Näheres zum Festverlauf bekannt, der sehr vielseitig sei. „Das Fest beginnt mit einer absoluten Besonderheit“, so die Vorsitzende. „Bobby Car Cup – Das Spaßturnier“, ist der Name des ersten Programmpunktes am Samstag um 12 Uhr. Der Name soll Programm sein. „Es haben sich auch schon einige Gruppen angemeldet, die dann verkleidet mit originell gestalteten Bobby Cars die Rampe herunter sausen und mit viel Geschick den Parcours passieren. Das wird sicherlich eine Riesengaudi für unsere Gäste“, ist sich Sohm sicher.

Auftritt der Band „Viera Blech“ ist der Höhepunkt am Samstag

Mit viel Spaß soll es auch am Samstagabend weitergehen. Beim Abendessen wird die Musikgruppe „Polka Satt“ aufspielen. Den Höhepunkt bildet der Auftritt der Band „Viera Blech“ aus dem Kitzbühel. Die sieben Vollblutmusiker sorgen für Blasmusik auf höchstem Niveau, meint Erny, die die Musiker im vergangenen Jahr selbst live erlebt hat und von deren Stil begeistert ist.

Auch der Sonntag steht im Zeichen der Blasmusik, erklärt der Verein. Ein Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Seebach und dem Jugendorchester von „RuKaGra“ eröffnen den Tag musikalisch. Die Gäste werden mit Spanferkel, Grillspezialitäten sowie einem großen vegetarischen Essensangebot versorgt, kündigt die Kapelle an. Zur selben Zeit soll es für die Gäste einen alten Brauch zu bestaunen geben. Fünf Musikvereine werden zeitgleich mit einem Sternmarsch von den Ortseingängen zum Festplatz laufen. Der Sonntagnachmittag wird mit vielen befreundeten Musikvereinen gestaltet.

Am Montagabend gibt es einen Feierabendhock

Ein besonderer Augenmerk verdient laut der Musikkapelle Grafenhausen der Feierabendhock am Montagabend. Die „Fäschdlibloser“, eine bekannte Größe in der Region spielt ab 17 Uhr auf. Kein Wunder, spielen in dieser Gruppierung doch einige aus der Musikkapelle mit. Kulinarisch wird neben Leckereien vom Grill auch ein Vesperteller mit einem „musikertypischen“ Schnaps serviert, so die Ankündigung.

Sohm und Erny sind sich jedenfalls sicher, dass das Jubiläum ein tolles Fest für Jung und Alt sein wird. Getreu dem Motto ihrer anlässlich der Feierlichkeiten gedrehten Videos sagen sie: „Wir freuen uns aufs Jubiläumsfest!“

Der Film

Anlässlich ihres 200-Jährigen produzierte die Musikkapelle einen Film über die bewegte Geschichte des Vereins. Langjährige Mitglieder der Kapelle überliefern darin die Erzählungen. Kaiserreich, zwei Weltkriege, Weimarer Republik und Nazi-Diktatur waren an der Kapelle nicht spurlos vorüber gegangen. Nach Kriegsende kam es 1945 zur Wiedergründung. Auch Schwarz-Weiß-Fotos früherer Mitglieder fanden in dem Film ihren Platz.