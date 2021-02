20 Tage lang verschwunden Herrchen erleichtert über Rückkehr von Hündin Fiona

Doch diesmal benahm sich der Hund anders: "Es war Fionas zweite Begegnung mit Schnee und sie hat sich sehr darüber gefreut. Sie ist im Schnee rumgesprungen und hatte sehr viel Spaß. Einer der seltenen Moment, in dem sie ihrem Spieltrieb nachging." Denn Fiona ist eine verunsicherte Angsthündin. "Sie ist zwar immer in unsere Nähe geblieben, aber Anleinen war nicht möglich." Dann kam es zu dem Moment, der zu einer 20 Tage langen Odyssee in drei Landkreisen führte. Gudelius macht sich noch heute Vorwürfe ("Es war mein Fehler"): "Nach einer halben Stunde hatte ich die Chance, sie zu greifen, aber konnte sie nicht festhalten. Sie hat sich erschrocken und ist eher beleidigt als panisch Richtung Wald gelaufen und darin verschwunden."

Gudelius war verzweifelt. Was sollte er nun tun? "Dank einer Passantin kam der Kontakt zu ›Wo ist mein Hund?‹ zustande. Die Profis kamen sofort und brachten Struktur in die Suche."

Die Tierschützer nahmen die Rettung in die Hand und gaben nicht auf. "In den folgenden Tagen lernte ich viel über Tierrettung aber noch viel mehr über Hilfsbereitschaft, Leidenschaft und Opferbereitschaft", berichtet der erleichtere "Hundepapa".

Voll des Lobes für die Tierschützer

Er lobt: "Unter leider nicht sehr schönen Umständen, hatte ich die letzten drei Wochen die Möglichkeit Jacky, Sonja und Sense (Jaqueline Dießner, Sonja Scheuer und Sascha Lopez, Anm. d. Red.) von ›Wo ist mein Hund?‹ sehr intensiv kennenzulernen. Aufgrund dieser Erfahrungen glaube ich, dass die drei viel zu bescheiden sind, um nur annähernd zu beschreiben, welchen immensen Einsatz sie für die Rettung meines kleinen Schlappohrs geleistet haben."

Gudelius beschreibt den Einsatz: "Drei Wochen am Stück Tag und Nacht ehrenamtlich in Aktion, und das neben dem eigentlichen Beruf. Nachts um 3 Uhr einer Sichtung nachgehen oder 18 Stunden im Schnee auf einen Parkplatz ausharren, ob Fiona sich zeigt, und sie dann davon abhalten, auf die Straße zu rennen. Geduldig Fallen positionieren und regelmäßig mit frischem Futter bestücken. Dann wieder die Falle umziehen, weil Fiona zwei Dörfer weitergezogen ist. Zwischendurch noch den panischen Besitzer beruhigen, und das alles stets mit einem Lächeln."

In rührenden Worten schreibt das Team "Wo ist mein Hund?" auf der eigenen Facebook-Seite von der Suche. In direkter Ansprache an Fiona: "Drei Mal in den drei Wochen hatten wir die Chance auf eine Sichtung abseits, als du mal nicht am Rennen warst. Alle drei Chancen konnten wir nicht nutzen." In drei Landkreisen suchten die Tierretter: "Dann, auf einem Parkplatz hinter Brittheim entdeckten wir dich zufällig. Wir stiegen aus, legten dir Futter hin." Doch auch hier dauerte es Tage, bis Fiona vertrauen fasste. Die Gruppe schreibt "an Fiona" über die geglückte Rettung: "So kam es dazu, dass du schließlich am 29. Januar den Schritt gewagt hast (um in die Falle zu gehen, Anm. d. Red.). Wir waren unsagbar glücklich und erleichtert. Du auch. Man hat es dir sehr schnell angesehen, du hast dich tatsächlich gerettet gefühlt. Es war wie ein Traum – an diesem Abend durfte deine wundervolle Familie dich wieder in die Arme schließen..." Eine lange Dankesliste an weitere Helfer zeigt, wie viele Menschen in die Suche von Fiona eingebunden waren.

Herrchen Gudelius sagt schließlich: "Mit ›Wo ist mein Hund?‹ haben diese Menschen für die Region eine Organisation geschaffen, die Großartiges leistet. Ein Vorbild an Menschlichkeit im Einsatz für Tiere. Ich bin unendlich dankbar und froh, jetzt ein Teil des Netzwerks zu sein. Hoffentlich in Zukunft nur noch als Helfer und Unterstützer."