20 Stunden unterwegs: Darum fuhren zwei Kinzigtäler Landwirte mit dem Traktor nach Berline

1 Niklas Stähle aus Mühlenbach und seine Freundin Alisa Repple aus Oberharmersbach sind mit dem Traktor 800 Kilometer quer durch Deutschland gefahren, um persönlich an der Bauerndemo teilnehmen zu können. Fotos: privat Das Ortsschild von Berlin haben sie Sonntagnacht um 24 Uhr nach 20 Stunden Fahrzeit erreicht. Foto: privat

Alisa Repple aus Oberharmersbach und Niklas Stähle aus Mühlenbach waren fünf Tage lang unterwegs, um an den Bauernprotesten teilzunehmen. „Wir wollten ein Zeichen setzen und mit unseren Anliegen an die Öffentlichkeit gehen.“









Tausende von Landwirten haben am Montag in Berlin vor dem Brandenburger Tor gegen die Beschlüsse der Ampelregierung demonstriert und ihrem Ärger Luft gemacht. Mit dabei waren auch Alisa Repple aus Oberharmersbach und Niklas Stähle aus Mühlenbach. Sie sind mit ihrem Traktor vom Kinzigtal quer durch Deutschland zur Bauerndemo gefahren. Bei ihrer Rückkehr am Mittwochabend wurden sie von ihren Freunden und Berufskollegen gefeiert.