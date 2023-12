20 statt 27 Wohnungen: Investor kommt Rat-Wünschen aus Altenheim nach

1 In der Schwarzwaldstraße 15 in Altenheim will ein Investor zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 20 neuen Wohnungen errichten. Nicht alle Ortschaftsräte sehen dem Vorhaben positiv entgegen Foto: Spinner

Das Bauprojekt in der Schwarzwaldstraße in Altenheim ist vom Ortschaftsrat in der November-Sitzung kritisiert worden. Jetzt hat der Investor das Großprojekt angepasst und erneut vorgestellt. Es wurde befürwortet – ein paar Räte halten aber weiter dagegen.









Eine gute Stunde hatte der Ortschaftsrat Altenheim in seiner November-Sitzung über das geplante Projekt in der Schwarzwaldstraße diskutiert – und hauptsächlich kritisiert. „Zu dicht“ empfand der Großteils des Gremiums die drei angedachten Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 27 Wohneinheiten. Unter anderem Bettina Dürr (UL) appellierte an den Bauherren im November, „das wirklich als Voranfrage anzusehen“ und die Wünsche und Anregungen mitzunehmen. Investor und Planer hatten dann die Möglichkeit zu wählen: Entweder der Altenheimer Rat hätte abgestimmt – und mit sehr hoher Wahrschenlichkeit das Bauvorhaben abgelehnt – oder die Anfrage werde nochmals zurückgestellt – auf letztes hatten sich alle geeinigt.