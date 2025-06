2:0-Sieg im Spitzenspiel: FV Dinglingen feiert Meisterschaft und Aufstieg in die Bezirksliga

FV Dinglingen - Zeller FV 2:0 (0:0). Der FV Dinglingen hat es geschafft. Am Ende war es eine reife Leistung der Lahrer Weststädter. Das recht knappe Ergebnis von 2:0 spiegelt nicht unbedingt die Spielanteile richtig wieder, denn der FVD war durchweg die spielbestimmende Mannschaft. Auch wenn es im ersten Abschnitt noch nicht zu Toren reichte, war es nach Wiederbeginn zwei Mal David Wagner, der dem Spiel den Stempel aufdrückte. Die Gäste erwischten dagegen einen eher schwächeren Samstag und müssen sich mit Platz zwei hinter dem Meister aus Dinglingen begnügen.

Tore: 1:0 Wagner (51.), 2:0 Wagner (64.).

SV Kippenheim - SV Oberharmersbach 1:2 (0:1). Für den SV Kippenheim wird es vor dem letzten Pflichtspiel am kommenden Sonntag in Schiltach sehr eng. Es gibt definitiv drei Absteiger und nach jetzigem Stand wäre die Truppe von Steffen Fleig und Jens Gehrken dabei. Die Partie gegen Oberharmersbach war lange Zeit recht ausgeglichen, doch kurz vor dem Pausenpfiff ging der Gast durch Stunder in Führung. Als bald nach dem Seitenwechsel Jonas Haubold das 2:0 für seine Mannen erzielte, war der SVO auf dem richtigen Weg. Durch dem Anschlusstreffer von Mösch war bis zum Schlusspfiff noch Gefahr in Verzug.

Tore: 0:1 Stunder (44.), 0:2 Haubold (50.), 1:2 Mösch (55.).

TGB Lahr - SpVgg Schiltach 0:2 (0:1). Die Begegnung in Mietersheim endete mit einer kleinen Überraschung. Die zuletzt nicht unbedingt überzeugende SpVgg aus Schiltach knöpfte dem gastgebenden Favoriten TGB Lahr beide Punkte ab. Die Truppe von Christian Saban erwischte keinen Sahnetag. Auch wenn der Coach im letzten Heimspiel als Sieger vom Platz gehen wollt, durften nach neunzig Minuten die Gäste die ganze Ernte einfahren. Schiltach nutzte nach einer halben Stunde eine Unachtsamkeit des Gegners durch Datz zur Führung. Die Hausherren waren zwar sichtlich bemüht, fanden an diesem Tage aber in der bedeutend besser aufschlagenden Gästeelf ihren Meister.

Tore: 0:1 Datz (33.), 0:2 Harter (71.)

SV Hausach - SV Oberwolfach II 1:2 (0:0). Da der SV Hausach bereits gesichert war, durfte man im Heimspiel gegen die die Liga verlassende Oberwolfache Reserve keine Wunderdinge erwarten. In der ersten Halbzeit waren Torchancen Mangelware. Der erste von am Ende drei Höhepunkten war die Gästeführung furch Ganter. Nach gut einer Stunde spielte sich dann der erste 18-jährige Johannes Fuchs ins Rampenlicht und sorgte für den Ausgleich. Auch danach gab es Fußballmagerkost – mit dem besseren Ende für die Badke-Elf. Fuchs stellte das Ergebnis auf 2:1.

Tore: 0:1 Ganter (48.), 1:1 Fuchs (64.), 2:1 Fuchs (90.+3).

VfR Hornberg - SG Gengenbach/Reichenbach 1:3 (0:3). Der VfR aus Hornberg wollte sich beim letzten Kreisliga-A-Pflichtspiel im eigenen Hause mit einer guten Leistung von den treuen Fans verabschieden, aber das ging erneut in die Hose. Unterm Strich muss wohl von einem der schlechtesten Vorstellungen des VfR berichtet werden. Bereits nach sechs Minuten ergriffen noch abstiegsbedrohte Gäste die Initiative und gingen durch Wussler in Führung. Fritsch ließ das 2:0 folgen und spätestens nach dem 3:0 durch Geiger war jedem auf dem Sportplatz klar, dass auch heute der VfR wieder nur als zweiter Sieger vom Platz geht.

Tore: 0:1 Wussler (6.), 0:2 Fritsch (17.), 0:3 Geiger (35.), 1:3 Urso (58.).

FC Kirnbach - SV Niederschopfheim II 11:1 (6:1). Mit einem Paukenschlag endete das letzte Heimspiel des FCK auf eigenem Kunstgrün gegen die Reserve aus Niederschopfheim. Anscheinend haben die Spieler der zweiten Mannschaft die Meisterschaft des ersten Teams gebührend mitgefeiert, denn was sich auf dem Grün in Kirnbach abspielte, war Einbahnstraßenfußball. Nach acht Minuten tauchten die Gäste auch mal vor dem Tor des FCK auf und verkürzten auf 1:2. Doch was danach passierte, wurde im Endergebnis deutlich. Die Leukel-Elf war wenig bis gar nicht gefordert und traf in regelmäßigen Abständen ins Schwarze. Sie beendeten die Show mit einem Elferpack.

Tore: 1:0 Buchholz (2.), 2:0 Esslinger (6.), 2:1 Schwend (8.), 3:1 Göpferich (17.), 4:1 Göpferich (22.), 5:1 Buchholz (37.), 6:1 Lehmann (38.), 7:1 Staiger (48.), 8:1 Staiger (58.), 9:1 Keshi (66.), 10:1 Keshi (81.), 11:1 Staiger (89.).

SV Berghaupten - FV Biberach 1:0(0:0). Eine Stunde lang sahen die Besucher des Nachbarschaftsderbys zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Beide Teams erspielten sich allerdings auch nicht die großen Möglichkeiten, so dass es gerechterweise torlose in die Pause ging. Das Spielchen setzte sich mit Beginn des zweiten Abschnitts fort, bis der Biberacher Simon Baumann schon nach knapp einer Stunde zum Duschen geschickt wurde. Ab diesem Zeitpunkt bekam das gastgebende Team dann mehr und mehr Oberwasser und nach knapp 75 Minuten war es dann soweit: Roland Miti traf den Gast ins Herz. Diesen Vorsprung ließ sich die Nezirov-Truppe dann anschließend nicht mehr nehmen.

Tor: 1:0 Miti (77.).

DJK Welschensteinach - SC Kuhbach-Reichenbach 5:0 (1:0). Die DJK zeigte sich nach dem jüngsten, vielleicht besten, Heimauftritt erneut gut gelaunt und schickten die Gäste mit einer 5:0-Packung wieder zurück in die Lahrer Vorstadt. Im ersten Abschnitt zeigten sich die Gäste auch von einer guten Seite und ließen nur einem Treffer vom Welschensteinacher Toptorjäger Adrian Steiner zu. Auch nach der Pause war die Schmid-Elf noch gut mit dabei. Doch spätestens nach dem 2:0 durch David Maier ließen die Gäste mehr und mehr die Flügel hängen. Das nutze Arian Steiner mit einem klassischen Hattrick aus und entschied damit auch dieses Heimspiel mit fünf Treffer für seine Mannschaft. Allerdings musste Steiner dafür nicht unbedingt hart arbeiten.

Tore: 1:0 Steiner (26.), 2:0 Maier (70.), 3:0 Steiner (74.), 4:0 Steiner (79.), 5:0 Steiner (82.).