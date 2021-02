2:0-Sieg beim VfR Aalen TSG Balingen zeigt souveräne Vorstellung

Der erste Vorstoß der Hausherren erfolgte nach bewährtem Muster: Leon Volz flankte von rechts, aber Vastic köpfte im Strafraum drüber (10.). Ansonsten ließen die Eyachstädter defensiv in der ersten Halbzeit defensiv nichts anbrennen, sorgten dafür aber in der Offensive für die Akzente: So wie in der 29. Minute, als nach einer Ecke für die Eyachstädter der zweite Ball bei Kaan Akkaya, der mit einer präzisen Flanke in den Strafraum Simon Klostermann fand, der sich im Kopfballduell gegen Marcel Appiah durchsetzte und aus fünf Metern zum 1:0 für die TSG in die lange Ecke einköpfte. Bereits der siebte Saisontreffer für den Balinger Neuzugang.

Auch danach fiel Aalen gegen die gut gestaffelten Eyachstädter nichts ein, die nach Ballgewinnen immer wieder schnell umschalteten: Über die Stationen Felix Heim und Marc Pettenkofer kam der Ball zu Akkaya, dessen Schuss aber noch zur Ecke abgefälscht wurde (38.). Fünf Minuten später landete ein Abwurf von VfR-Keeper Daniel Bernhardt direkt bei Pettenkofer; aber der Schuss des agilen Flügelflitzers war zu schwach.