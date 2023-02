1 Die Polizei musste am Sonntag zu einem größeren Einsatz in Reichenbach ausrücken. Foto: Pleul/dpa

Weil 20 Personen eine weitere bedrohten, rückte Sonntagnacht die Polizei aus. Zwei Beamte wurden bei dem Großeinsatz verletzt – unter anderem mit einer Bisswunde.









Nach einem Vorfall am Sonntagabend in der Reichenbacher Hauptstraße ermittelt die Polizei wegen einer ganzen Latte von Delikten – Landfriedensbruch, Widerstand, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.

Zunächst wurde die Polizei gegen 23.30 Uhr aufgrund einer Streitigkeit zu einer Gaststätte in die Reichenbacher Straße gerufen. In dieser bedrohten rund 20 Menschen einen weiteren, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die genauen Hintergründe sind nicht bekannt. Die 20 Menschen sind „überwiegend polizeibekannt“ heißt es in der Mitteilung.

Kein Zusammenhang mit einer Fasentsveranstaltung

Es habe sich dabei nicht um eine bestimmte, zusammengehörende Gruppe gehandelt, so Polizeisprecher Ansgar Gernsbeck am Montag auf LZ-Anfrage. Den Einsatzkräften sei die Gruppe laut Mitteilung „sofort sehr aggressiv entgegen“ getreten, die Polizisten seien beleidigt und bedroht worden. Erst nach dem Eintreffen weiterer Polizeistreifen konnte der Platzverweis gegen die Gruppe durchgesetzt werden. Dabei wurden die Polizisten jedoch weiterhin bedroht, massiv beleidigt und es wurde Widerstand geleistet.

Flüchtige sollen weitere Person verletzt haben.

Gegen zwei Beteiligte musste dabei unmittelbarer Zwang angewandt werden, sie wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen. Dabei wurden zwei Polizisten verletzt, unter anderem durch eine Bisswunde. Vier Menschen aus der Gruppe, die vor der Polizei flüchteten, sollen im Bereich „Am Gießenbach“ jemand weiteres verletzt haben, sodass dieser mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Die Beamten des Polizeireviers Lahr ermitteln nun zusammen mit der Staatsanwaltschaft Offenburg, Zeugen sollen sich unter Telefon 07821/27 70 melden. Die Vorfälle von Sonntagnacht stehen nicht in Zusammenhang mit einer Fasentsveranstaltung, so Polizeisprecher Gernsbeck.