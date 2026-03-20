20 Jahre Zwergennestle: „Heute gibt es ein ganz anderes pädagogisches Denken“

Das Zwergennestle in Haiterbach feiert sein 20-jähriges Bestehen. Die Einrichtung gehörte zu den Vorreitern der heute weit verbreiteten Betreuung von unter Dreijährigen.
„20 Jahre – 20 Aktionen“, lautet das Motto des Zwergennestles im 20. Jahr seines Bestehens. Das klingt nach viel Außenwirkung, ist aber gar nicht so gedacht. Auch wenn es einen pädagogischen Tag, eine Veranstaltung mit Kinderbuchautorin Lucia Ruf und ein Fest geben soll, stellt Monika Kieks-Schuon, Gründerin und Leiterin und des Zwergennestles, klar: „Es geht um die Kinder, die stehen im Mittelpunkt.“ Eine Aussage, die nicht nur zu diesem Anlass Gültigkeit hat, sondern das Grundverständnis widerspiegelt.