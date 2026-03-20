20 Jahre Zwergennestle: „Heute gibt es ein ganz anderes pädagogisches Denken“

Das Zwergennestle in Haiterbach feiert sein 20-jähriges Bestehen. Die Einrichtung gehörte zu den Vorreitern der heute weit verbreiteten Betreuung von unter Dreijährigen.

„20 Jahre – 20 Aktionen“, lautet das Motto des Zwergennestles im 20. Jahr seines Bestehens. Das klingt nach viel Außenwirkung, ist aber gar nicht so gedacht. Auch wenn es einen pädagogischen Tag, eine Veranstaltung mit Kinderbuchautorin Lucia Ruf und ein Fest geben soll, stellt Monika Kieks-Schuon, Gründerin und Leiterin und des Zwergennestles, klar: „Es geht um die Kinder, die stehen im Mittelpunkt.“ Eine Aussage, die nicht nur zu diesem Anlass Gültigkeit hat, sondern das Grundverständnis widerspiegelt.

Gesetz legt 2005 Grundstein Als das Zwergennestle im Jahr 2006 seinen Betrieb aufnahm, sah die Betreuung von unter Dreijährigen noch anders aus. Erst 2005 wurde mit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) der Grundstein für den systematischen Ausbau gelegt. So sei auch der Betrieb von Einrichtungen in Wohngebieten erleichtert worden, erklärt Kieks-Schuon.

Die Erzieherin hatte zuvor unter dem Dach der Volkshochschule einen Spielkreis angeboten. Schließlich wurde mit Unterstützung des damaligen Bürgermeisters Hans-Jörg Henle das Zwergennestle in der heutigen Vereinsform ins Leben gerufen. Standort damals wie heute ist im Haus von Kieks-Schuon und ihrem Mann in der Straße Im Schellenbühl.

Seitens der Stadt Haiterbach erfahre man eine gute Unterstützung, sagt Monika Kieks-Schuon. Das sei auch unter Bürgermeister Andreas Hölzlberger so gewesen und setze sich unter Amtsinhaberin Kerstin Brenner fort.

Anfangs nur halbtags in betrieb

In der Anfangszeit habe man ein halbtägiges Angebot gehabt. Die Kinder wurden von drei Erzieherinnen betreut. Heute hat das Zwergennestle sechs Betreuungskräfte, teilweise in Teilzeit. Sie kümmern sich um rund 20 Kindern, die sich durch unterschiedliche Belegungen auch Plätze teilen. Die jüngsten sind in der Regel knapp ein Jahr alt.

Das Thema Betreuung hat sich unabhängig vom Zwergennestle in den vergangenen Jahren gewandelt. Während es früher eher darum ging, dass Kinder „aufgehoben“ waren, während Eltern arbeiten waren, steht heute die frühkindliche Bildung im Fokus.

Monika Kieks-Schuon waren diese Dinge, die heute in Orientierungsplänen niedergeschrieben sind, schon immer wichtig. „Heute gibt es ein ganz anderes pädagogisches Denken“. Wobei es auch wichtig sei, sich mit den Eltern abzusprechen und deren Erwartungen zu berücksichtigen. Eltern werden als gleichberechtigte Partner gesehen. „Doch wichtig sind die Kinder, sie sind die Hauptpersonen“, unterstreicht Kieks-Schuon.

Für Kinder sind Beziehungen wichtig

Für die Kinder seien Beziehungen wichtig, sagt dir Erzieherin. Die Einrichtung lege Wert auf einen wertschätzenden Umgang, was unter anderem bedeutet, dass mit bitte und danke in beiden Richtungen gearbeitet wird. Sie wisse, dass Kindergärten sich über Kinder freuen würden, die zuvor im Zwergennestle waren, sagt Kieks-Schuon.

Auf die Frage nach der Zukunft des Zwergennestles hat Monika Kieks-Schuon zunächst eine klare persönliche Haltung: „Ich schaffe immer noch gerne.“ Darüber hinaus hänge der Bestand der Einrichtung nicht zwingend mit ihr zusammen. Auf jeden Fall habe man den Vertrag mit der Stadt Haiterbach auf weitere drei Jahre abgeschlossen.