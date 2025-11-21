20 Jahre Node-Spucker: Wenn Kinder in Weil am Rhein eine Guggemusik gründen

Mit einem Guggeball und neuem Kostüm feiert die Guggemusik Node-Spucker ihr 20-jähriges Bestehen mit einem Guggeball zum Motto „Bunt, frech und laut“.
Unweigerlich erinnert die Geschichte der Node-Spucker an ein Lied von Herbert Grönemeyer, der 1986 „Kinder an die Macht“ sang. Denn ohne Kinder gebe des die Guggemusik heute gar nicht. Zwischen sieben und zwölf Jahre waren die Gründungsmitglieder alt, als sie vor 20 Jahren die Node-Spucker ins Leben riefen. Schnell waren weitere Freunde gefunden, um laut und schräg zu Trommeln und Trompeten. Mit und in der Gugge sind die Gründer erwachsen geworden und haben heute eigene Kinder, die ihren Fußstapfen gefolgt sind und auch heute noch zusammen mit den Jugendlichen die größte Gruppe in der Guggemusik stellen.