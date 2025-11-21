20 Jahre Node-Spucker: Wenn Kinder in Weil am Rhein eine Guggemusik gründen

Unweigerlich erinnert die Geschichte der Node-Spucker an ein Lied von Herbert Grönemeyer, der 1986 „Kinder an die Macht“ sang. Denn ohne Kinder gebe des die Guggemusik heute gar nicht. Zwischen sieben und zwölf Jahre waren die Gründungsmitglieder alt, als sie vor 20 Jahren die Node-Spucker ins Leben riefen. Schnell waren weitere Freunde gefunden, um laut und schräg zu Trommeln und Trompeten. Mit und in der Gugge sind die Gründer erwachsen geworden und haben heute eigene Kinder, die ihren Fußstapfen gefolgt sind und auch heute noch zusammen mit den Jugendlichen die größte Gruppe in der Guggemusik stellen.

Auch die 28-jährige Vorsitzende Alina-Marie Heuberger-Becker ist seit ihrem elften Lebensjahr dabei, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt. Ihr Ehemann gehörte als Siebenjähriger zu den Gründungsmitgliedern. Gemeinsam haben sie nun ein zweieinhalbjähriges Kind, das am Umzug mit dabei ist und auf Mamas Arm stolz ein kleines Kostüm trägt. Dem Guggeball zum Jubiläum muss der Mini-Gugger aber noch fern bleiben.

Die Altersstruktur ist weit gefächert

Irgendwann waren die Kinder der Gründungszeit dann über 18 Jahre alt, weshalb aus der Kinder- und Jugendgugge eine für Erwachsene wurde, die zunächst nur Interessierte ab 18 Jahren aufnahm. Seit der Saison 2018/2019 haben die Verantwortlichen diese Altersgrenze aber abgeschafft. Deshalb ist die Altersstruktur der Mitglieder nun breitgefächert. „Vom Zwölf- bis zum 55-Jährigen ist alles dabei“, sagt die Vorsitzende. Ohne Altersgrenze sei zudem stets für Nachwuchs gesorgt, die Sorgen einiger Vereine kennen die Node-Spucker ihrer Vorsitzenden zufolge nicht. Mit dem Erwachsensein und der Zeit hätten sich aber auch die Musik und die Ansprüche daran verändert. Während die Gründungsmitglieder aus der Bläserklasse der Markgrafenschule Weil am Rhein anfangs sehr einfache Literatur gespielt hätten, sei der Anspruch mit der Zeit ebenso gewachsen wie die Vielfalt der Instrumente und der Register.

Hits aus Rock und Pop im Repertoire

Anfangs hatte der 15-jährige Sven Becker die Lieder umgeschrieben, heute gäbe es ganz andere Möglichkeiten an Noten und Arrangements zu kommen. „We make Music“ ist denn auch das Motto der Node-Spucker, das sie auf ihrer Webseite ausgeben. So gehörten heute neben Fasnachtsklassikern auch Hits aus Rock und Pop zum Repertoire. Und wie ausgelassen kann eine Guggemusik mit vielen Minderjährigen unter den 25 Musikern an Fasnacht feiern?An Umzügen klappe das problemlos, die meisten seien ja tagsüber, bei abendlichen Veranstaltungen werde das organisiert. Werden die Node-Spucker zu Fasnachtsveranstaltungen eingeladen, geben die Verantwortlichen an, dass Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren unter den Musikern sind.„Wir sind dann meist die Ersten, die auftreten weit vor 22 Uhr“, erklärt Heuberger-Becker.

Zudem müssten stets Aufsichtspersonen über 18 Jahre dabei sein. Bei Veranstaltungen mit Übernachtung, wie zuletzt in Koblenz, müssten Eltern mitkommen. „Die gehen meist freiwillig mit, weil es ihnen Spaß macht“, sagt die Vorsitzende. Insgesamt beobachte die Vorsitzende die Tendenz, dass die Bereitschaft abnehme, eine ehrenamtliche Aufgabe zu übernehmen. Bei den Node-Spucker funktioniere das aber „richtig gut, bei uns hilft jeder jedem“. Auch die große Spanne der Altersstruktur schwäche den Zusammenhalt nicht, denn das Ziel eine fröhliche Fasnacht zu feiern, schweiße zusammen. Auch für den eigenen Guggeball wird an die vielen jugendlichen Musiker gedacht, denn das neue Häs und die Larve wird nicht erst um Mitternacht präsentiert, sondern bereits um 21 Uhr. Und nachdem die Node-Spucker ihren Auftritt hatten, geht es für sie hinter den Tresen, um die Gäste zu bewirten.

20 Jahre Node-SpuckerJubiläumsball mit Kostümpräsentation, Samstag, 22. November, 19 Uhr, im Gemeindehaus St. Peter und Paul, Rudolf-Virchow-Straße

Die Ersten, die auftreten

Neues Häs und Larve nicht erst um Mitternacht

