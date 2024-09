20 Jahre nach dem Abi in Bad Wildbad: Die ersten Abiturienten kommen zurück

20 Jahre nach dem Abi in Bad Wildbad

1 Schulleiter Andreas Enderle (rechts vorne) erzählt einiges über das Enztalgymnasium, was für die ehemaligen Schüler und ihre Familien neu ist. Foto: Ulrike Knöller

2004 war ein besonderes Jahr für das Enztalgymnasium in Bad Wildbad. Nach langen Jahren als Progymnasium wurde die Schule weiterentwickelt – und das erste Abitur stand an. Die Ehemaligen trafen sich jetzt 20 Jahre später wieder.









„Ich finde, dafür, dass wir die ersten 32 ‚Hansele‘ waren, ohne Jahr für Jahr gesehen zu haben, was die Jahrgänge vor uns so machen, haben wir richtig coole Sachen auf die Beine gestellt“, erinnerte sich Stefanie Rothfuß, die ehemalige Schülerin des Enztalgymnasiums Bad Wildbad, beim 20-jährigen Abi-Treffen in der ehemaligen Schule.