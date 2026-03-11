20 Jahre Konzerte im Blauen Salon: Von Beethoven bis zu Stummfilmmusik

Im Blauen Salon werden seit zwei Jahrzehnten vielschichtige, qualitativ hochwertige Konzertabende geboten– ein Rückblick auf die Entwicklung der Veranstaltungen.
Das erste von Oliver Schell organisierte „Konzert im Blauen Salon“ fand am 12. März 2006, also vor genau 20 Jahren, im Rathaussaal statt. Ausgangspunkt seiner erfolgreichen Konzertreihe war, dass Schell den 1893 im Stil der Neorenaissance erbauten Rathaussaal entdeckte, dessen brillante Akustik ihm ideal geeignet erschien für klassische Kammermusikkonzerte. Und mit seiner „Werkstatt für Tasteninstrumente“ in Haslach und als überregional renommierter Klavierstimmer verfügt er zudem über exzellente Kontakte in die klassische Musikszene, die es ihm ermöglichen, stets ein äußerst niveauvolles Programm auf die Bühne zu bringen.