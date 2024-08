20 Jahre Freilichtspiele Seelbach: Bilder und Requisiten lassen Erinnerungen wach werden

1 Die Ausstellung zu 20 Jahren Seelbacher Freilichtspiele hält Erinnerungen an alle Aufführungen bereit. Foto: / Kiryakova

Die Seelbacher Freilichtspiele feiern runden Geburtstag: In diesem Jahr geht die 20. Auflage über die Bühne. Zu diesem Anlass wurde am Freitagabend eine Ausstellung im Kreuzgang des Rathauses eröffnet, die an alle bisherigen Aufführungen erinnert. Die Resonanz bei der Vernissage war groß.









Link kopiert



Wahrscheinlich haben die Initiatoren am Anfang nicht geahnt, dass das einst noch etwas amateurhafte Unternehmen mit den Jahren so ein Erfolg werden würde. Geboren aus einer Idee des Burgschauspielers Bruno Thost, der einen Großteil seiner Kindheit in Seelbach verbrachte, sind die Freilichtspiele längst ein Publikumsmagnet und ein absoluter Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Gemeinde. Auf der eigens dafür geschaffenen Freilichtbühne im Klostergarten wird Jahr für Jahr ein Klassiker der Literatur inszeniert. Alle Aufführungen zusammen genommen begeisterten bisher mehr als 34 000 Zuschauer.