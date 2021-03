1 Als "Nachtwächter-Gretl" zieht Gretl Przibilla-Kommer mit ihren Gästen um die nächtlichen Häuser in Balingen. Foto: Maier Foto: Schwarzwälder Bote

Geschichte: Seit 20 Jahren Nachtwächterin: Gretl Przibilla-Kommer

Wenn Gretl Przibilla-Kommer in ihrem Gewand durch das nächtliche Balingen zieht, eine Hellebarde in der einen Hand, eine Laterne in der anderen, ist das schon ein beeindruckender Anblick. Seit 20 Jahren erzählt sie als Nachtwächter ihren Zuhörern dabei von vergangenen Zeiten.

Balingen. "Früher waren die Menschen sehr arm, aber sehr respektvoll", bringt Gretl Przibilla-Kommer ihre Liebe für vergangene Zeiten auf den Punkt. Schon als Kind habe sie sich für alte Bücher interessiert, vor 20 Jahren hat sie für sich dann die Rolle als Nachtwächterin entdeckt – als einzige zur damaligen Zeit. In einem Buch las sie von einem Balinger Nachtwächter dem im 17. Jahrhundert Hexen den Hut gestohlen haben.

"Nur der ärmste Mann der Stadt durfte diesen Beruf ausüben", weiß Przibilla-Kommer. Doch auch einen ganz realen Bezug hat sie zu der Rolle: Ihr Opa war von 1914 bis 1918 Nachtwächter in Balingen.

Zusammen mit ihrer Freundin Else Müller aus der Biberacher Straße hat sie sich in die Geschichte der Stadt eingearbeitet. Müller hat dann das Ganze in Reimform gebracht. "Die Else war im Nachtwächterleben mein Juwel", zeigt sich Przibilla-Kommer dankbar, denn sie ist die einzige Nachtwächterin, die ihre Zuhörer mit Reimen unterhält.

Dankbar ist sie auch ihrem Mann Roland, der sie zu ihren Auftritten fährt. Denn Gretl Przibilla-Kommer hat es längst zur Bekanntheit außerhalb Balingens und des Zollernalbkreises gebracht, reist in den Hochschwarzwald, auf die Fildern und bis an die polnische Grenze, wo ihr Vater herstammt. Sie wird von Vereinen und zu Geburtstagen gebucht, tritt auf der Burg Hohenzollern und in Seniorenheimen auf. Gerade die alten Menschen tun der Frau mit dem großen Herzen zurzeit besonders leid, weil diese in Corona-Zeiten ganz alleine seien.

Wurde sie anfangs ob ihrer Rolle noch belächelt, so hat sich das längst geändert. "Besinnlich, traurig und fröhlich", fasst sie ihr Repertoire zusammen. Sie ist auch Mitglied der "deutschen Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren", reist jährlich zu Treffen in ganz Deutschland. Vor zehn Jahren fand die jährliche Zusammenkunft in Balingen statt – ein imposantes Bild. Eigentlich wollte sie ihre Kollegen in diesem Jahr anlässlich des 20-Jährigen wieder an die Eyach einladen – allein, die Pandemie machte ihr einen Strich durch die Rechnung.

Seit sieben Jahren bietet Przibilla-Kommer auch tagsüber Stadtführungen an, dann jedoch nicht als Nachtwächterin sondern als Bäuerin. Was die von früher zu berichten hat, ist ebenso recherchiert und geschehen, wie die Geschichten, die die Nachtwächterin weiß. "Ich erzähle nur wahre Sachen." Das ist ihr wichtig. Was ihr noch wichtiger ist: "Es muss Herzblut drinstecken."

Deswegen hat sie auch seit Jahren keinen Urlaub mehr gemacht, von den Gildetreffen einmal abgesehen. Denn eines ist für Gretl Przibilla-Kommer völlig klar: "Mein Nachtwächteramt geht immer vor."