Die Polizei hat am Freitag in Albstadt einen 20-jährigen Mann festgenommen. Er soll mit Drogen gehandelt und andere Personen unter Druck gesetzt haben. Der Mann befindet sich inzwischen in U-Haft.

Unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten, gewerbsmäßigen Handels mit Haschisch ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei gegen einen 20-Jährigen aus Albstadt. Dies geht aus einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen vom Montag hervor.

Anfang Juni war der Verdächtige im Zuge anderer Ermittlungen ins Visier der Rauschgiftermittlungsgruppe geraten. In der Folge erhärtete sich nicht nur der Verdacht, dass der Verdächtige mit Drogen handelt. Er soll auch andere Personen unter Druck gesetzt und teilweise unter Drohungen dazu gebracht haben, in seinem Auftrag Haschisch zu verkaufen.

Lesen Sie auch

Nachdem die Staatsanwaltschaft Hechingen einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten erwirkt hatte, wurde der 20-jährige Mann am vergangenen Donnerstag festgenommen und am Freitag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.