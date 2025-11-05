20-Jähriger in U-Haft: Haschisch als Dubai-Schokolade getarnt

1 Im Kühlschrank eines mutmaßlichen Drogenschmugglers finden Zollbeamte Haschisch - getarnt als Dubai-Schokolade. (Symbolbild) Foto: Timm Schamberger/dpa Dubai-Schokolade mit Nebenwirkung: Im Kühlschrank eines mutmaßlichen Drogenschmugglers haben Zöllner eine skurrile Entdeckung gemacht.







Hannover/Oyten - Als Dubai-Schokolade getarntes Haschisch haben Zollbeamte bei einer Wohnungsdurchsuchung im niedersächsischen Landkreis Verden gefunden. Vor zwei Wochen hätten die Beamten eine Frachtsendung aus Spanien kontrolliert, dabei seien "Ungereimtheiten" aufgefallen, teilte das Zollfahndungsamt Hannover mit. Tatsächlich entdeckten die Zollfahnder in der Sendung etwa 53 Kilogramm Marihuana. In der Folge wurde die Wohnung eines 20 Jahre alten Mannes in Oyten durchsucht.