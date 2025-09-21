20 gibt es in Bad Herrenalb: Brunnen sind seit jeher Orte des Lebens

20 Brunnen laden in Bad Herrenalb zu Rast und Erholung ein. Doch nicht bei allen sprudelt geprüftes Trinkwasser heraus. Warum, erklärt Wassermeister Stefan Nofer.
Seit jeher sind Brunnen Orte der Begegnung und des Lebens. Sie spenden nicht nur das wertvolle Nass, sondern schenken auch Erfrischung, Ruhe und Momente der Besinnung. Ob kunstvoll gestaltet im Stadtzentrum, plätschernd im Kurpark oder als Quelle in den Wäldern. Brunnen erzählen Geschichten von Kultur, Tradition und Gemeinschaft. Sie sind Symbole für Beständigkeit, aber auch für Lebendigkeit, die uns täglich mit dem Element Wasser verbindet.